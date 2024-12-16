سباق ((عبر الجزيرة)) يجسّد روح العيد الوطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تزامناً‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد،‭ ‬تعلن‭ ‬لجنة‭ ‬عدائي‭ ‬البحرين‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬عن‭ ‬تنظيم‭ ‬السباق‭ ‬السنوي‭ ‬عبر‭ ‬الجزيرة‭

‬ Cross ‭ ‬ island برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬ DHL ‭ ‬للسنة‭ ‬الخامسة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ .‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬صرّح‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬عدائي‭ ‬البحرين،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭ ‬المميز‭ ‬يعكس‭ ‬الروح‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تجمعنا‭ ‬جميعاً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية،‭ ‬حيث‭ ‬ينطلق‭ ‬العداؤون‭ ‬من‭ ‬الساحل‭ ‬الشرقي‭ ‬ويختتمون‭ ‬رحلتهم‭ ‬في‭ ‬محمية‭ ‬العرين‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الساحل‭ ‬الغربي،‭ ‬في‭ ‬مسافة‭ ‬تمتد‭ ‬لمسافة‭ ‬16‭ ‬كيلومتراً‭ ‬عبر‭ ‬المناطق‭ ‬الصحراوية‭ ‬الخلابة‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬أن‭ ‬كافة‭ ‬الاستعدادات‭ ‬قد‭ ‬اكتملت‭ ‬لاستقبال‭ ‬حوالي‭ ‬500‭ ‬عداء‭ ‬وعداءة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السباق‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬اختباراً‭ ‬للقدرة‭ ‬البدنية‭ ‬بل‭ ‬أيضاً‭ ‬فرصة‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬الطبيعة‭ ‬و‭ ‬الحفاظ‭ ‬عليها‭ ‬والاحتفال‭ ‬بروح‭ ‬الوحدة‭. ‬وستُمنح‭ ‬جوائز‭ ‬نقدية‭ ‬وعينية‭ ‬للأوائل‭ ‬الثلاثة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تكريم‭ ‬الفائزين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭.‬

وأعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لشركة‭ ‬ DHL ‭ ‬الراعي‭ ‬الرسمي‭ ‬للسباق،‭ ‬وإلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬والهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬شرطة‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬والإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬محمية‭ ‬العرين‭ ‬التي‭ ‬تحتضن‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬السنوي،‭ ‬والحرس‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬المتواصل‭. ‬وأيضا‭ ‬الشكر‭ ‬موصول‭ ‬الى‭ ‬شركاؤنا‭ ‬الدائمين‭ ‬وهم‭ ‬شركة‭ ‬ماينا‭ ‬ومستشفى‭ ‬رويال‭ ‬البحرين‭ ‬وفريق‭ ‬كن‭ ‬مستعدا‭ ‬وفريق‭ ‬متطوعي‭ ‬البحرين‭ ‬وشركة‭ ‬بوكاري‭ ‬سويت‭.‬

واختتم‭ ‬تصريحه‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إن‭ ‬سباق‭ (‬عبر‭ ‬الجزيرة‭) ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬فعالية‭ ‬رياضية،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬تجسيد‭ ‬لقيم‭ ‬العزيمة‭ ‬والانتماء‭ ‬الوطني،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬عشاق‭ ‬الرياضة‭ ‬وروح‭ ‬التحدي‮»‬‭.‬



















