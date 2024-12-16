سباق ((عبر الجزيرة)) يجسّد روح العيد الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تزامناً مع احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد، تعلن لجنة عدائي البحرين التابعة للاتحاد البحريني لألعاب القوى عن تنظيم السباق السنوي عبر الجزيرة
Cross island برعاية كريمة من شركة DHL للسنة الخامسة على التوالي .
وفي هذا الصدد، صرّح الشيخ عبدالله بن إبراهيم آل خليفة، رئيس لجنة عدائي البحرين، قائلاً: «إن هذا السباق المميز يعكس الروح الوطنية التي تجمعنا جميعاً في ظل احتفالات مملكتنا الغالية، حيث ينطلق العداؤون من الساحل الشرقي ويختتمون رحلتهم في محمية العرين بالقرب من الساحل الغربي، في مسافة تمتد لمسافة 16 كيلومتراً عبر المناطق الصحراوية الخلابة».
وأوضح الشيخ عبدالله أن كافة الاستعدادات قد اكتملت لاستقبال حوالي 500 عداء وعداءة، مشيراً إلى أن السباق ليس فقط اختباراً للقدرة البدنية بل أيضاً فرصة للتواصل مع الطبيعة و الحفاظ عليها والاحتفال بروح الوحدة. وستُمنح جوائز نقدية وعينية للأوائل الثلاثة، بالإضافة إلى تكريم الفائزين من مختلف الفئات العمرية.
وأعرب الشيخ عبدالله عن شكره وتقديره لشركة DHL الراعي الرسمي للسباق، وإلى الاتحاد البحريني لألعاب القوى، والهيئة العامة للرياضة، ووزارة الداخلية ممثلة في شرطة خدمة المجتمع والإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى محمية العرين التي تحتضن هذا الحدث السنوي، والحرس الوطني على دعمهم المتواصل. وأيضا الشكر موصول الى شركاؤنا الدائمين وهم شركة ماينا ومستشفى رويال البحرين وفريق كن مستعدا وفريق متطوعي البحرين وشركة بوكاري سويت.
واختتم تصريحه قائلاً: «إن سباق (عبر الجزيرة) ليس مجرد فعالية رياضية، بل هو تجسيد لقيم العزيمة والانتماء الوطني، ونتطلع إلى مشاركة واسعة من عشاق الرياضة وروح التحدي».
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