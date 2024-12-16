صقارو مملكة البحرين يتألقون في مهرجان الملك عبدالعزيز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تألق صقارو مملكة البحرين في منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الذي أقيم في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة بتنظيم من نادي الصقور السعودي، محققين نتائج لافتة في المنافسات.
وبدأ الحصاد البحريني بتحقيق فريق « BHR - J » بقيادة جابر بن حويل المري شوط الشاهين بالمزاد الدولي لكأس مهرجان الملك عبدالعزيز وذلك عبر الصقر « GS »، فيما حقق فريق « BHR » المركز الأول في شوط جير شاهين فرخ للمحترفين الدوليين وذلك عبر الطير «01» في المنافسات ذاتها.
كما انتزع الطير «نجم البحرين» للصقار أحمد عبدالوهاب الهاجري المركز الأول في شوط شاهين فرخ للمحترفين الدوليين، فيما سيطر الهاجري أيضا على المركز الثاني في الشوط ذاته عبر الطير «محار».
كذلك، واصل الهاجري نتائجه المميزة محققا شوط شاهين قرناس المخصص للمحترفين الدوليين عبر الطير « S 56»، فيما حقق الطير « GT 39 YORK » للصقار نفسه المركز الثاني في شوط جير تبع فرخ للمحترفين الدوليين، والطير «موال» للصقار نفسه المركز الثالث خلال ذات الشوط.
وفي فئة شاهين فرخ للملاك الدوليين، حقق الصقار عبدالوهاب الهاجري المركز الثاني عبر الصقر «الواثق».
وتواصلت الإنجازات البحرينية بتحقيق الصقار أحمد مندي المركز الثالث عبر الطير «مرزوق» في شوط جير تبع قرناس المخصص للملاك الدوليين.
ويُعد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور؛ الذي ينظمه نادي الصقور السعودي، أكبر تجمع للصقور في العالم، كما يمثّل أبرز الفعاليات العالمية التي تحتفي بتراث الصقارة العريق في شبه الجزيرة العربية.
ويشارك في المهرجان صقارون سعوديون ودوليون، كما يتضمن مسابقتي الملواح ومزاين الصقور، التي يتنافس فيها المتسابقون على ألقاب كؤوس الملك عبدالعزيز وسيف الملك، وقد تمكّن المهرجان من دخول موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية ثلاث مرات، من حيث عدد الصقور المشاركة.
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