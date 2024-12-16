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صقارو مملكة البحرين يتألقون في مهرجان الملك عبدالعزيز

12/16/2024 7:17:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تألق‭ ‬صقارو‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬مهرجان‭ ‬الملك‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬للصقور‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬عاصمة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬الصقور‭ ‬السعودي،‭ ‬محققين‭ ‬نتائج‭ ‬لافتة‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭.‬

وبدأ‭ ‬الحصاد‭ ‬البحريني‭ ‬بتحقيق‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬ BHR ‭-‬ J ‮»‬‭ ‬بقيادة‭ ‬جابر‭ ‬بن‭ ‬حويل‭ ‬المري‭ ‬شوط‭ ‬الشاهين‭ ‬بالمزاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكأس‭ ‬مهرجان‭ ‬الملك‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬الصقر‭ ‬‮«‬ GS ‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬حقق‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬ BHR ‮»‬‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬جير‭ ‬شاهين‭ ‬فرخ‭ ‬للمحترفين‭ ‬الدوليين‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬الطير‭ ‬‮«‬01‮»‬‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬ذاتها‭.‬

كما‭ ‬انتزع‭ ‬الطير‭ ‬‮«‬نجم‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬للصقار‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الهاجري‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬شاهين‭ ‬فرخ‭ ‬للمحترفين‭ ‬الدوليين،‭ ‬فيما‭ ‬سيطر‭ ‬الهاجري‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬ذاته‭ ‬عبر‭ ‬الطير‭ ‬‮«‬محار‮»‬‭.‬

كذلك،‭ ‬واصل‭ ‬الهاجري‭ ‬نتائجه‭ ‬المميزة‭ ‬محققا‭ ‬شوط‭ ‬شاهين‭ ‬قرناس‭ ‬المخصص‭ ‬للمحترفين‭ ‬الدوليين‭ ‬عبر‭ ‬الطير‭ ‬‮«‬ S 56‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬حقق‭ ‬الطير‭ ‬‮«‬ GT 39 YORK ‮»‬‭ ‬للصقار‭ ‬نفسه‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬جير‭ ‬تبع‭ ‬فرخ‭ ‬للمحترفين‭ ‬الدوليين،‭ ‬والطير‭ ‬‮«‬موال‮»‬‭ ‬للصقار‭ ‬نفسه‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬خلال‭ ‬ذات‭ ‬الشوط‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬شاهين‭ ‬فرخ‭ ‬للملاك‭ ‬الدوليين،‭ ‬حقق‭ ‬الصقار‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الهاجري‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عبر‭ ‬الصقر‭ ‬‮«‬الواثق‮»‬‭.‬

وتواصلت‭ ‬الإنجازات‭ ‬البحرينية‭ ‬بتحقيق‭ ‬الصقار‭ ‬أحمد‭ ‬مندي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عبر‭ ‬الطير‭ ‬‮«‬مرزوق‮»‬‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬جير‭ ‬تبع‭ ‬قرناس‭ ‬المخصص‭ ‬للملاك‭ ‬الدوليين‭.‬

ويُعد‭ ‬مهرجان‭ ‬الملك‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬للصقور؛‭ ‬الذي‭ ‬ينظمه‭ ‬نادي‭ ‬الصقور‭ ‬السعودي،‭ ‬أكبر‭ ‬تجمع‭ ‬للصقور‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬كما‭ ‬يمثّل‭ ‬أبرز‭ ‬الفعاليات‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تحتفي‭ ‬بتراث‭ ‬الصقارة‭ ‬العريق‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭.‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬صقارون‭ ‬سعوديون‭ ‬ودوليون،‭ ‬كما‭ ‬يتضمن‭ ‬مسابقتي‭ ‬الملواح‭ ‬ومزاين‭ ‬الصقور،‭ ‬التي‭ ‬يتنافس‭ ‬فيها‭ ‬المتسابقون‭ ‬على‭ ‬ألقاب‭ ‬كؤوس‭ ‬الملك‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬وسيف‭ ‬الملك،‭ ‬وقد‭ ‬تمكّن‭ ‬المهرجان‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬موسوعة‭ ‬‮«‬غينيس‮»‬‭ ‬للأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬الصقور‭ ‬المشاركة‭.‬

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