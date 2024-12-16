ليلة مثيرة في ختام أسبوع بريف الدولي للقتال ((البحرين 2024))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أسدل الستار على فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال «البحرين 2024» والذي احتضنته مملكة البحرين تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والذي نظمته منظمة بريف البحرين بالتعاون مع فريق البحرين في الفترة 13-15 ديسمبر على صالة مدينة خليفة الرياضية.
وعاش محبو وعشاق رياضة فنون القتال المختلطة ليلة مثيرة لا تنسى في بطولة BRAVE CF 92، وذلك بعد المستويات الفنية القوية التي قدمها المقاتلون المشاركون في هذه النسخة من البطولة، والتي برهنت على الحماس والقوة والتحدي لديهم، والذي ساهم وبشكل كبير في نجاح وتميز البطولة.
وسجل المقاتل اللبناني المحترف محمد فخر الدين انتصارا جديدا في مسيرته ببطولة BRAVE CF لفنون القتال المختلطة للمحترفين، وذلك عندما حقق انتصاره على المقاتل الجزائري عبدالرحمن الدريعي عبر الضربة القاضية في الجولة الثانية عند الدقيقة 3 و11 ثانية عن بدء الجولة، ليؤكد بهذا الفوز قدراته الفنية الكبيرة ويعيد من جديد فرصته في المنافسة على اللقب العالمي في الوزن الثقيل.
ونجح مواطنه رامي حامد من الفوز على المقاتل القرغيزستاني سلامات أوروزاكونوف بالضربة القاضية في الجولة الأولى عند الدقيقة 4 و20 ثانية.
وأدار الحظ وجهه عن المقاتل البحريني محمد عبدالرحمن عندما خسر مواجهته أمام المقاتل المصري عبدالله محمد بقرار الإجماع من لجنة الحكام.
في المقابل، نجح الأوكراني عمر سليمانوف من تسجيل فوز مهم على حساب المقاتل الأردني عزالدين الدرباني عن طريق الخنق وذلك في الجولة الأولى وتحديدا في الدقيقة 4 و53 ثانية.
وحسم مقاتلو باكستان المواجهة مع مقاتلي الهند في هذه النسخة، وذلك بعد الانتصارات التي حققها الفريق الباكستاني في هذه البطولة. فقد تمكن المقاتل الباكستاني رضوان علي من الفوز على المقاتل الهندي سرينكات صخر بالضربة القاضية في الجولة الأولى وذلك عند الدقيقة الثانية و22 ثانية. وفاز المقاتل الباكستاني بابار علي على المقاتل الهندي محمد فرهاد بقرار الإجماع من لجنة الحكام «27- 30»، 27- 30»، «27- 30»، وفاز المقاتل الباكستاني عباس خان على المقاتل الهندي سيث روزاريو بقرار الإجماع من لجنة الحكام «28- 229»، «28- 29»، «28- 29»، وفاز المقاتل الباكستاني إسماعيل خان على المقاتل الهندي يادويندر سينغ بقرار الإجماع من لجنة الحكام «27- 30»، 27- 30»، «27- 30»، وفاز المقاتل الباكستاني عقيب أوان على المقاتل الهندي احتشام أنصاري بالضربة القاضية في الجولة الثالثة وتحديدا عند الدقيقة 2 وثانية واحدة.
في حين حسمت المقاتلة الهندية المواجهة مع المقاتلة الفلبينية جين بوزون عن طريق «الذراع بالذراع» في الجولة الثانية عند الدقيقة 2 و8 ثوانٍ.
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