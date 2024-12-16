ليلة مثيرة في ختام أسبوع بريف الدولي للقتال ((البحرين 2024))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أسدل‭ ‬الستار‭ ‬على‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬احتضنته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬والذي‭ ‬نظمته‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬13‭-‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

وعاش‭ ‬محبو‭ ‬وعشاق‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬ليلة‭ ‬مثيرة‭ ‬لا‭ ‬تنسى‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬92،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬المستويات‭ ‬الفنية‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬المقاتلون‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬البطولة،‭ ‬والتي‭ ‬برهنت‭ ‬على‭ ‬الحماس‭ ‬والقوة‭ ‬والتحدي‭ ‬لديهم،‭ ‬والذي‭ ‬ساهم‭ ‬وبشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬وتميز‭ ‬البطولة‭.‬

وسجل‭ ‬المقاتل‭ ‬اللبناني‭ ‬المحترف‭ ‬محمد‭ ‬فخر‭ ‬الدين‭ ‬انتصارا‭ ‬جديدا‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬ببطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للمحترفين،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬حقق‭ ‬انتصاره‭ ‬على‭ ‬المقاتل‭ ‬الجزائري‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الدريعي‭ ‬عبر‭ ‬الضربة‭ ‬القاضية‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬3‭ ‬و11‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬بدء‭ ‬الجولة،‭ ‬ليؤكد‭ ‬بهذا‭ ‬الفوز‭ ‬قدراته‭ ‬الفنية‭ ‬الكبيرة‭ ‬ويعيد‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬فرصته‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬الوزن‭ ‬الثقيل‭.‬

ونجح‭ ‬مواطنه‭ ‬رامي‭ ‬حامد‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬المقاتل‭ ‬القرغيزستاني‭ ‬سلامات‭ ‬أوروزاكونوف‭ ‬بالضربة‭ ‬القاضية‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬4‭ ‬و20‭ ‬ثانية‭.‬

وأدار‭ ‬الحظ‭ ‬وجهه‭ ‬عن‭ ‬المقاتل‭ ‬البحريني‭ ‬محمد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬عندما‭ ‬خسر‭ ‬مواجهته‭ ‬أمام‭ ‬المقاتل‭ ‬المصري‭ ‬عبدالله‭ ‬محمد‭ ‬بقرار‭ ‬الإجماع‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬نجح‭ ‬الأوكراني‭ ‬عمر‭ ‬سليمانوف‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬فوز‭ ‬مهم‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المقاتل‭ ‬الأردني‭ ‬عزالدين‭ ‬الدرباني‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخنق‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬4‭ ‬و53‭ ‬ثانية‭.‬

وحسم‭ ‬مقاتلو‭ ‬باكستان‭ ‬المواجهة‭ ‬مع‭ ‬مقاتلي‭ ‬الهند‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬الانتصارات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬الفريق‭ ‬الباكستاني‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭. ‬فقد‭ ‬تمكن‭ ‬المقاتل‭ ‬الباكستاني‭ ‬رضوان‭ ‬علي‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬المقاتل‭ ‬الهندي‭ ‬سرينكات‭ ‬صخر‭ ‬بالضربة‭ ‬القاضية‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬وذلك‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثانية‭ ‬و22‭ ‬ثانية‭. ‬وفاز‭ ‬المقاتل‭ ‬الباكستاني‭ ‬بابار‭ ‬علي‭ ‬على‭ ‬المقاتل‭ ‬الهندي‭ ‬محمد‭ ‬فرهاد‭ ‬بقرار‭ ‬الإجماع‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬‮«‬27‭- ‬30‮»‬،‭ ‬27‭- ‬30‮»‬،‭ ‬‮«‬27‭- ‬30‮»‬،‭ ‬وفاز‭ ‬المقاتل‭ ‬الباكستاني‭ ‬عباس‭ ‬خان‭ ‬على‭ ‬المقاتل‭ ‬الهندي‭ ‬سيث‭ ‬روزاريو‭ ‬بقرار‭ ‬الإجماع‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬‮«‬28‭- ‬229‮»‬،‭ ‬‮«‬28‭- ‬29‮»‬،‭ ‬‮«‬28-‭ ‬29‮»‬،‭ ‬وفاز‭ ‬المقاتل‭ ‬الباكستاني‭ ‬إسماعيل‭ ‬خان‭ ‬على‭ ‬المقاتل‭ ‬الهندي‭ ‬يادويندر‭ ‬سينغ‭ ‬بقرار‭ ‬الإجماع‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬‮«‬27‭- ‬30‮»‬،‭ ‬27‭- ‬30‮»‬،‭ ‬‮«‬27‭- ‬30‮»‬،‭ ‬وفاز‭ ‬المقاتل‭ ‬الباكستاني‭ ‬عقيب‭ ‬أوان‭ ‬على‭ ‬المقاتل‭ ‬الهندي‭ ‬احتشام‭ ‬أنصاري‭ ‬بالضربة‭ ‬القاضية‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬وتحديدا‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬2‭ ‬وثانية‭ ‬واحدة‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬حسمت‭ ‬المقاتلة‭ ‬الهندية‭ ‬المواجهة‭ ‬مع‭ ‬المقاتلة‭ ‬الفلبينية‭ ‬جين‭ ‬بوزون‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬‮«‬الذراع‭ ‬بالذراع‮»‬‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬2‭ ‬و8‭ ‬ثوانٍ‭.‬







