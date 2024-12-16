الاتحاد الملكي ينظم بطولة العيد الوطني لجمال الخيل العربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات بطولة العيد الوطني لجمال الخيل العربية، والتي ينظمها الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة على مدار يومي 17 و18 ديسمبر بميدان الاتحاد الرياضي العسكري بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بالرفة.
وبهذه المناسبة، أعرب سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة عن بالغ سعادته بإقامة هذه البطولة ضمن احتفالات البلاد بمناسبة العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين والذكرى 25 لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مقاليد الحكم، وهو ما يكسب البطولة أهمية ومكانة بارزة.
وأضاف سموه أن الاتحاد الملكي ومن خلال لجنة جمال الخيل العربية يسخر جهوده وإمكاناته لإخراج البطولة بأفضل صورة، معربًا سموه عن تفاؤله الكبير بنجاح البطولة من جميع النواحي، بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها اللجنة المنظمة خلال الموسم السابق، متمنياً سموه لجميع المرابط والملاك التوفيق والنجاح في هذه البطولة.
عيسى بن عبدالله يشيد
بدعم الشركاء والرعاة
وقد أشاد سموه بالرعاة الداعمين والتزامهم المستمر بالمسؤولية الاجتماعية في المملكة، مثمنا سموه على دورهم البارز في دعم إقامة هذه البطولة، وهم الراعي الماسي مجموعة بابكو إنرجيز، والرعاة البلاتينيين شركة بناء البحرين وبنك السلام، الرعاة الفضيين شركة ألومنيوم البحرين (ألبا) وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك)، والرعاة البرونزيين بنك البحرين والكويت، مجلس التنمية الاقتصادية البحرين، مجموعة سيكو، شركة الحصان العربي لخدمات الفروسية،
مجموعة يوسف بن أحمد كانو، بنك البحرين للتنمية، شركة الصفوة للخدمات البيطرية، مطعم زاوية كرامي وشركة عبدالعزيز السيد للتجارة والمقاولات أسكون.
تشكيل اللجنة المنظمة
واعتمد سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة، تشكيل اللجنة المنظمة للبطولة، حيث يرأس اللجنة عبدالله المضاحكة، وتضم سارة طاهري نائب رئيس اللجنة، ومحمود البحراني مدير البطولة، وحمد بوفرسن مدير العلاقات العامة، وأحمد الدمستاني عضو، وحيدر الزعبي الشؤون الإدارية والتنسيق، وجابر المري مراجعة الميزانية والتدقيق المالي وجلال المير الضيافة والاستقبال.
كما تم اعتماد لجنة الحكام ولجنة الإنضباط، وتضم لجنة الحكام علي غانم المزروعي – دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلي شعراوي – جمهورية مصر العربية، واليچيا بوزاشيلسكا – جمهورية بولندا، وحسين عبدالله حسين – مملكة البحرين، وموسى المنصور – دولة الكويت وپولا بومر -هولندا، و سيف محمد الهاجري – دولة قطر، وسلطان سيف المنصوري – دولة الإمارات العربية المتحدة، وتضم لجنة الانضباط برئاسة د. إسلام المهدي – جمهورية مصر العربية وعضوية د. نورا فوزي – جمهورية مصر العربية، ود. محمد صلاح، ومسعود شجاعي، ود. محمد ناجي، وأنور حميد المرزوق، ومدير الساحة حميد مرزوق ومساعديه جاسم مبارك بو صالح وعلي جميل.
المضاحكة: جاهزون للانطلاقة
أكد رئيس اللجنة المنظمة عبدالله المضاحكة جاهزية اللجان العاملة لانطلاق البطولة على ميدان الاتحاد الرياضي العسكري بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بالرفة، مشيرًا إلى أن بطولة العيد الوطني لجمال الخيل العربية الوطنية هي باكورة بطولات جمال الخيل العربية لهذا الموسم، وتنقسم إلى قسمين وهما البطولة الوطنية وبطولة الخيل ذات السلالة المصرية.
وأضاف أن البطولة ستقام لفئة الأمهار والمهرات والأفراس وفحول وسيشارك فيها 152 جوادًا بمشاركة واسعة من المرابط والملاك.
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