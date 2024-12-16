الاتحاد الملكي ينظم بطولة العيد الوطني لجمال الخيل العربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬لجمال‭ ‬الخيل‭ ‬العربية،‭ ‬والتي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يومي‭ ‬17‭ ‬و18‭ ‬ديسمبر‭ ‬بميدان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬العسكري‭ ‬بنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬بالرفة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬سعادته‭ ‬بإقامة‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬ضمن‭ ‬احتفالات‭ ‬البلاد‭ ‬بمناسبة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والذكرى‭ ‬25‭ ‬لتولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يكسب‭ ‬البطولة‭ ‬أهمية‭ ‬ومكانة‭ ‬بارزة‭.‬

وأضاف‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬لجنة‭ ‬جمال‭ ‬الخيل‭ ‬العربية‭ ‬يسخر‭ ‬جهوده‭ ‬وإمكاناته‭ ‬لإخراج‭ ‬البطولة‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة،‭ ‬معربًا‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬تفاؤله‭ ‬الكبير‭ ‬بنجاح‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬النواحي،‭ ‬بعد‭ ‬النجاحات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬السابق،‭ ‬متمنياً‭ ‬سموه‭ ‬لجميع‭ ‬المرابط‭ ‬والملاك‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭.‬

عيسى‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬يشيد

‭ ‬بدعم‭ ‬الشركاء‭ ‬والرعاة

وقد‭ ‬أشاد‭ ‬سموه‭ ‬بالرعاة‭ ‬الداعمين‭ ‬والتزامهم‭ ‬المستمر‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مثمنا‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬دورهم‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬إقامة‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬وهم‭ ‬الراعي‭ ‬الماسي‭ ‬مجموعة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬والرعاة‭ ‬البلاتينيين‭ ‬شركة‭ ‬بناء‭ ‬البحرين‭ ‬وبنك‭ ‬السلام،‭ ‬الرعاة‭ ‬الفضيين‭ ‬شركة‭ ‬ألومنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبا‭) ‬وشركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ (‬جيبك‭)‬،‭ ‬والرعاة‭ ‬البرونزيين‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬البحرين،‭ ‬مجموعة‭ ‬سيكو،‭ ‬شركة‭ ‬الحصان‭ ‬العربي‭ ‬لخدمات‭ ‬الفروسية،‭

‬مجموعة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو،‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية،‭ ‬شركة‭ ‬الصفوة‭ ‬للخدمات‭ ‬البيطرية،‭ ‬مطعم‭ ‬زاوية‭ ‬كرامي‭ ‬وشركة‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬السيد‭ ‬للتجارة‭ ‬والمقاولات‭ ‬أسكون‭.‬

تشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة

واعتمد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للبطولة،‭ ‬حيث‭ ‬يرأس‭ ‬اللجنة‭ ‬عبدالله‭ ‬المضاحكة،‭ ‬وتضم‭ ‬سارة‭ ‬طاهري‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة،‭ ‬ومحمود‭ ‬البحراني‭ ‬مدير‭ ‬البطولة،‭ ‬وحمد‭ ‬بوفرسن‭ ‬مدير‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة،‭ ‬وأحمد‭ ‬الدمستاني‭ ‬عضو،‭ ‬وحيدر‭ ‬الزعبي‭ ‬الشؤون‭ ‬الإدارية‭ ‬والتنسيق،‭ ‬وجابر‭ ‬المري‭ ‬مراجعة‭ ‬الميزانية‭ ‬والتدقيق‭ ‬المالي‭ ‬وجلال‭ ‬المير‭ ‬الضيافة‭ ‬والاستقبال‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬ولجنة‭ ‬الإنضباط،‭ ‬وتضم‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬علي‭ ‬غانم‭ ‬المزروعي‭ ‬ – دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وعلي‭ ‬شعراوي‭ ‬ – جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬واليچيا‭ ‬بوزاشيلسكا‭ ‬ – جمهورية‭ ‬بولندا،‭ ‬وحسين‭ ‬عبدالله‭ ‬حسين‭ ‬ – مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وموسى‭ ‬المنصور‭ ‬ – دولة‭ ‬الكويت‭ ‬وپولا‭ ‬بومر‭ -‬هولندا،‭ ‬و‭ ‬سيف‭ ‬محمد‭ ‬الهاجري‭ ‬ – دولة‭ ‬قطر،‭ ‬وسلطان‭ ‬سيف‭ ‬المنصوري‭ ‬ – ‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وتضم‭ ‬لجنة‭ ‬الانضباط‭ ‬برئاسة‭ ‬د‭. ‬إسلام‭ ‬المهدي‭ ‬ – ‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬وعضوية‭ ‬د‭. ‬نورا‭ ‬فوزي‭ ‬ – جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬ود‭. ‬محمد‭ ‬صلاح،‭ ‬ومسعود‭ ‬شجاعي،‭ ‬ود‭. ‬محمد‭ ‬ناجي،‭ ‬وأنور‭ ‬حميد‭ ‬المرزوق،‭ ‬ومدير‭ ‬الساحة‭ ‬حميد‭ ‬مرزوق‭ ‬ومساعديه‭ ‬جاسم‭ ‬مبارك‭ ‬بو‭ ‬صالح‭ ‬وعلي‭ ‬جميل‭.‬

المضاحكة‭: ‬جاهزون‭ ‬للانطلاقة

أكد‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬عبدالله‭ ‬المضاحكة‭ ‬جاهزية‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬لانطلاق‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬ميدان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬العسكري‭ ‬بنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬بالرفة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بطولة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬لجمال‭ ‬الخيل‭ ‬العربية‭ ‬الوطنية‭ ‬هي‭ ‬باكورة‭ ‬بطولات‭ ‬جمال‭ ‬الخيل‭ ‬العربية‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وتنقسم‭ ‬إلى‭ ‬قسمين‭ ‬وهما‭ ‬البطولة‭ ‬الوطنية‭ ‬وبطولة‭ ‬الخيل‭ ‬ذات‭ ‬السلالة‭ ‬المصرية‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬ستقام‭ ‬لفئة‭ ‬الأمهار‭ ‬والمهرات‭ ‬والأفراس‭ ‬وفحول‭ ‬وسيشارك‭ ‬فيها‭ ‬152‭ ‬جوادًا‭ ‬بمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المرابط‭ ‬والملاك‭.‬