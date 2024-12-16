أدريانو يودع الملاعب بمباراة تكريمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أسدل‭ ‬مهاجم‭ ‬منتخب‭ ‬البرازيل‭ ‬وإنتر‭ ‬الإيطالي‭ ‬السابق‭ ‬أدريانو‭ ‬الذي‭ ‬أطلق‭ ‬عليه‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬الإمبراطور‮»‬‭ ‬الستار‭ ‬على‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬ملاعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬رسميا‭ ‬بمباراة‭ ‬استعراضية‭ ‬في‭ ‬معقل‭ ‬فلامنغو،‭ ‬النادي‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬فيه‭ ‬مشوارا‭ ‬كان‭ ‬يعتبر‭ ‬واعدا‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬الأيام‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬أدريانو‭ ‬أحد‭ ‬عظماء‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬لكن‭ ‬البالغ‭ ‬حاليا‭ ‬42‭ ‬عاما‭ ‬استسلم‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬لضغوط‭ ‬الشهرة‭ ‬ومشاكل‭ ‬الكحول‭.‬

وانتهت‭ ‬المباراة‭ ‬التكريمية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬ماراكانا‭ ‬في‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭ ‬بفوز‭ ‬‮«‬أساطير‭ ‬فلامنغو‮»‬‭ ‬على‭ ‬‮«‬أصدقاء‭ ‬إيطاليا‮»‬‭ ‬بنتيجة‭ ‬4‭-‬3‭.‬

وسمحت‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬لأدريانو‭ ‬بتوديع‭ ‬رسمي،‭ ‬بعد‭ ‬ثمانية‭ ‬أعوام‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬مباراة‭ ‬رسمية‭ ‬له،‭ ‬وقد‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬عظماء‭ ‬البرازيل‭ ‬مثل‭ ‬المهاجم‭ ‬روماريو‭ ‬وحارس‭ ‬المرمى‭ ‬جوليو‭ ‬سيزار‭.‬

كما‭ ‬رافق‭ ‬اللاعب‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬48‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭ ‬ابنه‭ ‬أدريانينيو‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭.‬

واحتضن‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬أدريانو‭ ‬الذي‭ ‬تأثر‭ ‬عندما‭ ‬أظهرت‭ ‬الشاشة‭ ‬رسالة‭ ‬كتبت‭ ‬بواسطة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬من‭ ‬والده‭ ‬المتوفى‭. ‬واختفى‭ ‬أدريانو‭ ‬تدريجيا‭ ‬عن‭ ‬الرادار‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬مع‭ ‬البرازيل،‭ ‬وهو‭ ‬بالكاد‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬عامه‭ ‬الثاني‭ ‬والعشرين‭ ‬بكوبا‭ ‬أميركا‭ ‬عام‭ ‬2004‭ ‬وكأس‭ ‬القارات‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬التالي‭.‬

وبعدما‭ ‬كان‭ ‬لاعبا‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2006‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬فقد‭ ‬مكانه‭ ‬تدريجيا‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬وكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الأندية،‭ ‬حيث‭ ‬عانى‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬الوزن‭ ‬والكحول‭.‬

وفاز‭ ‬بأربعة‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬مع‭ ‬إنتر‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬إيطاليا‭ ‬مرتين‭.‬

وتحدث‭ ‬أدريانو‭ ‬الذي‭ ‬عاد‭ ‬للعيش‭ ‬في‭ ‬فافيلا‭ (‬مدن‭ ‬الصفيح‭) ‬طفولته‭ ‬في‭ ‬ريو،‭ ‬عن‭ ‬مشاكله‭ ‬مع‭ ‬الإدمان‭ ‬على‭ ‬الكحول‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬بلايرز‭ ‬تريبيون‮»‬،‭ ‬كاتبا‭: ‬‮«‬هل‭ ‬تعلمون‭ ‬ما‭ ‬يعنيه‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ (‬أملا‭)‬؟‭ ‬أنا‭ ‬أعرف‭ ‬ذلك،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬خيبة‭ ‬أمل‭. ‬أكبر‭ ‬إهدار‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭: ‬أنا‭. ‬أحب‭ ‬كلمة‭ (‬إهدار‭)... ‬أنا‭ ‬لا‭ ‬أتعاطى‭ ‬المخدرات،‭ ‬كما‭ ‬يحاولون‭ ‬إقناع‭ ‬الناس،‭ ‬أنا‭ ‬لست‭ ‬مجرما،‭ ‬لكن‭ ‬بالطبع‭ ‬كان‭ ‬بإمكاني‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬كذلك‭... ‬أنا‭ ‬أشرب‭ ‬كل‭ ‬يوم‮»‬‭.‬

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