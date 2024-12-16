ريال مدريد يستعيد خدمات مبابي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سيعود‭ ‬النجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬إلى‭ ‬تشكيلة‭ ‬فريقه‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬لخوض‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬القارات‭ ‬للأندية‭ ‬أمام‭ ‬باتشوكا‭ ‬المكسيكي‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬الدوحة،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬أعلنه‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬الإسبانية‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭.‬

وغاب‭ ‬مبابي‭ ‬عن‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬الأخيرة‭ ‬بالدوري‭ ‬المحلي‭ ‬أمام‭ ‬رايو‭ ‬فايكانو‭ (‬3-3‭) ‬السبت،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭ ‬أجبرته‭ ‬على‭ ‬الخروج‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬36‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬أتالانتا‭ ‬الإيطالي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ (‬3-2‭). ‬

وسيكون‭ ‬المهاجم‭ ‬صاحب‭ ‬الأهداف‭ ‬الـ12‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬ستخوض‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬القارات‭ ‬للأندية‭ ‬والتي‭ ‬سيواجه‭ ‬خلالها‭ ‬بطل‭ ‬أوروبا‭ ‬نظيره‭ ‬المكسيكي‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬السبت‭.‬

ويحتل‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ليغا‮»‬،‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي،‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬خلف‭ ‬برشلونة‭ ‬وجاره‭ ‬أتلتيكو،‭ ‬علما‭ ‬أنه‭ ‬سيستضيف‭ ‬إشبيلية‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬32‭ ‬فريقا،‭ ‬يعيد‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬‭ ‬إطلاق‭ ‬كأس‭ ‬القارات‭ ‬للأندية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬أبطال‭ ‬مسابقات‭ ‬قارية‭ ‬مختلفة‭. ‬وتأهل‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬ممثّل‭ ‬أوروبا‭ ‬بتتويجه‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬2024،‭ ‬إلى‭ ‬النهائي‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭.‬

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