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جمال يغيب عن مواجهة أتليتيكو

12/16/2024 7:17:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬برشلونة‭ ‬متصدر‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬لاعبه‭ ‬لامين‭ ‬جمال‭ ‬تعرض‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬الكاحل‭ ‬خلال‭ ‬الهزيمة‭ ‬أمام‭ ‬ليجانيس‭ ‬الأحد،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يغيب‭ ‬الجناح‭ ‬الشاب‭ ‬مدة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬ثلاثة‭ ‬وأربعة‭ ‬أسابيع‭ ‬وبالتالي‭ ‬سيغيب‭ ‬عن‭ ‬مواجهة‭ ‬قمة‭ ‬الدوري‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬أتليتيكو‭ ‬مدريد‭.‬

وخرج‭ ‬جمال،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬ضمن‭ ‬تشكيلة‭ ‬إسبانيا‭ ‬الفائزة‭ ‬ببطولة‭ ‬أوروبا‭ ‬2024،‭ ‬قبل‭ ‬15‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬مباراة‭ ‬الأمس‭ ‬التي‭ ‬خسرها‭ ‬الفريق‭ ‬1‭-‬صفر‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬ليجانيس،‭ ‬وقال‭ ‬النادي‭ ‬الكتالوني‭ ‬إن‭ ‬اللاعب‭ (‬17‭ ‬عاما‭) ‬تعرض‭ ‬لكدمة‭ ‬في‭ ‬كاحله‭ ‬الأيمن‭.‬

وأضاف‭ ‬برشلونة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬أظهرت‭ ‬الفحوصات‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬هذا‭ ‬الصباح‭ ‬إصابة‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الأمامي‭ ‬للكاحل‭. ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يغيب‭ ‬اللاعب‭ ‬عن‭ ‬المباريات‭ ‬مدة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬ثلاثة‭ ‬وأربعة‭ ‬أسابيع‮»‬‭. ‬وغاب‭ ‬جمال‭ ‬عن‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬للفريق‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الكاحل،‭ ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مباراة‭ ‬برشلونة‭ ‬الحاسمة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬أمام‭ ‬أتليتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬المقبل،‭ ‬فسيغيب‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬مباراة‭ ‬كأس‭ ‬ملك‭ ‬إسبانيا‭ ‬في‭ ‬بارباسترو‭ ‬وكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإسبانية‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭.‬

ورغم‭ ‬الهزيمة‭ ‬أمام‭ ‬ليجانيس‭ ‬ظل‭ ‬برشلونة‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬38‭ ‬نقطة‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬أتليتيكو‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬لكنه‭ ‬خاض‭ ‬مباراة‭ ‬أكثر‭ ‬بينما‭ ‬يحتل‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬برصيد‭ ‬37‭ ‬نقطة‭ ‬وله‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬أيضا‭. ‬


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