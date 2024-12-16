جمال يغيب عن مواجهة أتليتيكو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
(رويترز): قال برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين إن لاعبه لامين جمال تعرض لإصابة في الكاحل خلال الهزيمة أمام ليجانيس الأحد، ومن المتوقع أن يغيب الجناح الشاب مدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع وبالتالي سيغيب عن مواجهة قمة الدوري أمام ضيفه أتليتيكو مدريد.
وخرج جمال، الذي كان ضمن تشكيلة إسبانيا الفائزة ببطولة أوروبا 2024، قبل 15 دقيقة من نهاية مباراة الأمس التي خسرها الفريق 1-صفر على أرضه أمام ليجانيس، وقال النادي الكتالوني إن اللاعب (17 عاما) تعرض لكدمة في كاحله الأيمن.
وأضاف برشلونة في بيان «أظهرت الفحوصات التي أجريت هذا الصباح إصابة من الدرجة الأولى في الرباط الأمامي للكاحل. من المتوقع أن يغيب اللاعب عن المباريات مدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع». وغاب جمال عن ثلاث مباريات للفريق الشهر الماضي بسبب مشكلة أخرى في الكاحل، وبالإضافة إلى مباراة برشلونة الحاسمة في الدوري أمام أتليتيكو مدريد يوم السبت المقبل، فسيغيب أيضا عن مباراة كأس ملك إسبانيا في بارباسترو وكأس السوبر الإسبانية الشهر المقبل.
ورغم الهزيمة أمام ليجانيس ظل برشلونة في صدارة الترتيب برصيد 38 نقطة متفوقا على أتليتيكو بفارق الأهداف لكنه خاض مباراة أكثر بينما يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 37 نقطة وله مباراة مؤجلة أيضا.
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