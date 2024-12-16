نصف النهائي ونهائي دوري الأمم بين دولتين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
باريس - (أ ف ب): يُقام الدور نصف النهائي ونهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم على أرض الفائز من مواجهة ربع النهائي بين إيطاليا وألمانيا، وذلك وفق ما أعلن الاتحاد القاري للعبة (ويفا) أمس الإثنين خلال اجتماع لجنته التنفيذية.
وقال الاتحاد القاري في بيان: «اختارت اللجنة التنفيذية لـ(ويفا) الفائز من ربع النهائي بين إيطاليا وألمانيا كمضيف مبدئي لنصف نهائي ونهائي البطولة بين 4 و8 يونيو 2025».
وأضاف: «تم اختيار ملعبي تورينو، الخاص بيوفنتوس والخاص بتورينو، وملعبي ميونيخ وشتوتغارت لاستضافة المباريات».
وتتواجه إيطاليا مع ألمانيا في 20 مارس في ميلانو ذهابا، على أن يكون الإياب في دورتموند بعدها بثلاثة أيام.
وفي بيان منفصل، أفاد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بأن ملعب يوفنتوس «أليانتس أرينا» الذي يتسع لـ41500 متفرج سيستضيف مباراتي نصف النهائي في 4 و5 يونيو والمباراة النهائية في الثامن منه، على أن تكون مباراة المركز الثالث المقررة في يوم النهائي على الملعب الأولمبي في تورينو (28500 متفرج).
وفي المواجهات الثلاث الأخرى في ربع النهائي، تلتقي البرتغال مع الدنمارك، هولندا مع إسبانيا بطلة أوروبا وحاملة اللقب، وكرواتيا مع فرنسا.
كما حدد ويفا موعد مباراة الكأس السوبر التي تجمع سنويا بين بطلي دوري الأبطال و«يوروبا ليغ»، حيث ستقام في 13 أغسطس على «ستاديو فريولي» الخاص بنادي أودينيزي الإيطالي.
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