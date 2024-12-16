نصف النهائي ونهائي دوري الأمم بين دولتين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يُقام‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬ونهائي‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬بين‭ ‬إيطاليا‭ ‬وألمانيا،‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬للعبة‭ (‬ويفا‭) ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬لجنته‭ ‬التنفيذية‭.‬

وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬اختارت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لـ‭(‬ويفا‭) ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬بين‭ ‬إيطاليا‭ ‬وألمانيا‭ ‬كمضيف‭ ‬مبدئي‭ ‬لنصف‭ ‬نهائي‭ ‬ونهائي‭ ‬البطولة‭ ‬بين‭ ‬4‭ ‬و8‭ ‬يونيو‭ ‬2025‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬ملعبي‭ ‬تورينو،‭ ‬الخاص‭ ‬بيوفنتوس‭ ‬والخاص‭ ‬بتورينو،‭ ‬وملعبي‭ ‬ميونيخ‭ ‬وشتوتغارت‭ ‬لاستضافة‭ ‬المباريات‮»‬‭.‬

وتتواجه‭ ‬إيطاليا‭ ‬مع‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬مارس‭ ‬في‭ ‬ميلانو‭ ‬ذهابا،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الإياب‭ ‬في‭ ‬دورتموند‭ ‬بعدها‭ ‬بثلاثة‭ ‬أيام‭.‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬منفصل،‭ ‬أفاد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بأن‭ ‬ملعب‭ ‬يوفنتوس‭ ‬‮«‬أليانتس‭ ‬أرينا‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يتسع‭ ‬لـ41500‭ ‬متفرج‭ ‬سيستضيف‭ ‬مباراتي‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬و5‭ ‬يونيو‭ ‬والمباراة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬منه،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مباراة‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬الأولمبي‭ ‬في‭ ‬تورينو‭ (‬28500‭ ‬متفرج‭).‬

وفي‭ ‬المواجهات‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬تلتقي‭ ‬البرتغال‭ ‬مع‭ ‬الدنمارك،‭ ‬هولندا‭ ‬مع‭ ‬إسبانيا‭ ‬بطلة‭ ‬أوروبا‭ ‬وحاملة‭ ‬اللقب،‭ ‬وكرواتيا‭ ‬مع‭ ‬فرنسا‭.‬

كما‭ ‬حدد‭ ‬ويفا‭ ‬موعد‭ ‬مباراة‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬سنويا‭ ‬بين‭ ‬بطلي‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬و‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬أغسطس‭ ‬على‭ ‬‮«‬ستاديو‭ ‬فريولي‮»‬‭ ‬الخاص‭ ‬بنادي‭ ‬أودينيزي‭ ‬الإيطالي‭.‬











