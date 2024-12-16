تحية إجلال وامتنان.. إلى جلالة الملك المعظم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ننظر‭ ‬للماضي‭ ‬البحريني‭ ‬العريق‭ ‬ونتعلم‭ ‬منه‭.. ‬ونتوقف‭ ‬عند‭ ‬الحاضر‭ ‬المزدهر‭ ‬ونرتقي‭ ‬فيه‭.. ‬ونرى‭ ‬المستقبل‭ ‬الزاهر‭ ‬ونسير‭ ‬نحوه‭.. ‬وننقل‭ ‬الأمانة‭ ‬الوطنية‭ ‬إلى‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭.‬

ولقد‭ ‬جاءت‭ ‬الكلمة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬التي‭ ‬تفضل‭ ‬بها‭ ‬جلالته‭ ‬أيده‭ ‬الله،‭ ‬خلال‭ ‬الاحتفال‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية،‭ ‬وعيد‭ ‬الجلوس‭ ‬الخامس‭ ‬والعشرين‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وما‭ ‬يصاحبها‭ ‬من‭ ‬مناسبات‭ ‬وطنية‭.. ‬حاملة‭ ‬معاني‭ ‬نبيلة،‭ ‬وإشارات‭ ‬رفيعة،‭ ‬ووقفة‭ ‬وفاء‭ ‬جميلة،‭ ‬وحافزا‭ ‬وداعما‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬والانجاز‭ ‬لصالح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومستقبلها‭.‬

هذا‭ ‬يوم‭ ‬الوطن‭.. ‬ويوم‭ ‬القائد‭ ‬العظيم،‭ ‬الأب‭ ‬الغالي‭ ‬والإنسان‭ ‬الكريم‭.. ‬الذي‭ ‬نذر‭ ‬النفس‭ ‬‮«‬كابن‭ ‬لعيسى‭ ‬وحافظا‭ ‬لعهده‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬تتواصل‭ ‬مسيرة‭ ‬البناء‭ ‬والتطوير‭ ‬بذات‭ ‬العزم‭ ‬الوطني‭ ‬لخدمة‭ ‬المملكة‭ ‬العزيزة،‭ ‬وحمل‭ ‬أمانتها‭ ‬العظيمة،‭ ‬والتي‭ ‬قطع‭ ‬من‭ ‬أجلها،‭ ‬أمام‭ ‬الله،‭ ‬عهدًا‭ ‬موثوقًا‭ ‬بأن‭ ‬تبقى‭ ‬نموذجًا‭ ‬متحضرًا،‭ ‬ووطنًا‭ ‬متقدمًا،‭ ‬يفخر‭ ‬بكفاءة‭ ‬أبنائه‭ ‬وبناته،‭ ‬ويعتز‭ ‬بسعيهم‭ ‬المخلص،‭ ‬لعلو‭ ‬شأن‭ ‬البحرين‭ ‬وصون‭ ‬كل‭ ‬ذرة‭ ‬من‭ ‬ترابها‭ ‬الوطني‭.‬

أدرك‭ ‬تماما‭ ‬أن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭.. ‬يود‭ ‬فيه‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬أن‭ ‬يوصل‭ ‬حبه‭ ‬ومكنون‭ ‬فؤاده‭ ‬إلى‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة،‭ ‬التي‭ ‬سارت‭ ‬بنا‭ ‬نحو‭ ‬التنمية‭ ‬والأمان،‭ ‬وحفظت‭ ‬الوطن‭ ‬والشعب‭ ‬من‭ ‬مراحل‭ ‬عصيبة‭ ‬وتحديات‭ ‬كبيرة،‭ ‬وكان‭ ‬النصر‭ ‬حليفها،‭ ‬والانجاز‭ ‬عنوانها،‭ ‬وراحة‭ ‬المواطن‭ ‬من‭ ‬أولوياتها،‭ ‬والعيش‭ ‬الكريم‭ ‬من‭ ‬ركيزة‭ ‬مسيرتها‭ ‬ومشروعها،‭ ‬ومبادراتها‭ ‬وبرامجها‭.‬

كل‭ ‬كلمات‭ ‬وعبارات‭ ‬التقدير‭ ‬والامتنان‭.. ‬وكل‭ ‬مقالات‭ ‬وبيانات‭ ‬الإجلال‭ ‬والاحترام‭.. ‬وكل‭ ‬تقارير‭ ‬الإشادة‭ ‬والاعتزاز‭.. ‬وكل‭ ‬مظاهر‭ ‬واحتفالات‭ ‬البهجة‭ ‬والسعادة‭.. ‬لا‭ ‬توفي‭ ‬حق‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬أيده‭ ‬الله‭.. ‬مهما‭ ‬قلنا‭ ‬ومهما‭ ‬كتبنا‭ ‬ومهما‭ ‬عبرنا‭ ‬من‭ ‬مشاعر‭ ‬التحية‭ ‬والمحبة‭.‬

كل‭ ‬ما‭ ‬نستطيع‭ ‬قوله‭: ((‬الحمد‭ ‬لله‭ ‬على‭ ‬نعم‭ ‬البحرين‭.. ‬والحمد‭ ‬لله‭ ‬على‭ ‬نعمة‭ ‬الملك‭ ‬القائد‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭.. ‬وعلى‭ ‬نعمة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭)).‬

في‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬المبارك‭ ‬الأغر‭.. ‬نجدد‭ ‬العهد‭ ‬والولاء‭ ‬للقيادة‭ ‬الحكيمة‭.. ‬ونؤكد‭ ‬أن‭ ‬الوفاء‭ ‬الجميل‭ ‬الواجب‭ ‬علينا‭.. ‬يستلزم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬صدق‭ ‬الانتماء‭ ‬والإخلاص‭.. ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬والانجاز،‭ ‬ودعم‭ ‬جهود‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجال‭.. ‬فهذا‭ ‬وطن‭ ‬يعيش‭ ‬فينا‭.. ‬وهذه‭ ‬قيادة‭ ‬تتعامل‭ ‬معنا‭ ‬جميعا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استثناء،‭ ‬كأفراد‭ ‬وأبناء‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأسرة‭ ‬البحرينية‭ ‬الواحدة‭.‬

وفي‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬نتشرف‭ ‬أن‭ ‬نرفع‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬وعظيم‭ ‬التبريكات‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لسيدي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وإلى‭ ‬سيدي‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.‬