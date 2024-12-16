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كلمة جلالة الملك في حب البحرين الجميلة

12/16/2024 7:06:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الكلمة‭ ‬التي‭ ‬تفضل‭ ‬بإلقائها‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬الاحتفال‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية،‭ ‬وعيد‭ ‬الجلوس‭ ‬الخامس‭ ‬والعشرين‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وما‭ ‬يصاحبها‭ ‬من‭ ‬مناسبات‭ ‬وطنية،‭ ‬كلمة‭ ‬في‭ ‬حب‭ ‬البحرين‭ ‬الجميلة‭.. ‬بحرين‭ ‬التاريخ‭ ‬والحضارة‭ ‬والشعب‭.‬

المتأمل‭ ‬لكلمة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬سوف‭ ‬يدرك‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬الى‭ ‬أي‭ ‬حد‭ ‬البحرين‭ ‬جميلة‭ ‬وتستحق‭ ‬كل‭ ‬الحب‭ ‬والولاء‭ ‬والإخلاص‭.‬

‭..‬البحرين‭ ‬جميلة‭ ‬بتاريخها‭ ‬العريق‭ ‬وبقادتها‭ ‬الأوائل‭ ‬وروادها،‭ ‬وبإرثهم‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬خلفوه‭.‬

كان‭ ‬جميلا‭ ‬ان‭ ‬تتصدر‭ ‬كلمة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬الوفاء‭ ‬والإجلال‭ ‬لذكرى‭ ‬الراحل‭ ‬الكبير‭ ‬صاحب‭ ‬العظمة‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬طيب‭ ‬الله‭ ‬ثراه،‭ ‬والتأكيد‭ ‬على‭ ‬السير‭ ‬على‭ ‬نهجه‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬وفي‭ ‬خدمة‭ ‬الانسانية‭.‬

وكان‭ ‬جلالته‭ ‬حريصا‭ ‬على‭ ‬الإشادة‭ ‬برواد‭ ‬البحرين‭ ‬الأوائل‭ ‬وارثهم‭ ‬وما‭ ‬بذلوه‭ ‬من‭ ‬عرق‭ ‬وجهد‭ ‬ومن‭ ‬عطاء‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬البحرين‭.‬

تاريخ‭ ‬البحرين‭ ‬وروادها‭ ‬وارثها‭ ‬العريق‭ ‬مصدر‭ ‬قوة‭ ‬ومحل‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭.‬

‭..‬والبحرين‭ ‬جميلة‭ ‬بثوابتها‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬ترسخت‭ ‬جيلا‭ ‬بعد‭ ‬جيل‭ ‬وأصبحت‭ ‬هي‭ ‬المرشد‭ ‬والموجه‭ ‬وهي‭ ‬الحاكمة‭ ‬للعمل‭ ‬الوطني‭.‬

جلالة‭ ‬الملك‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬ان‭ ‬ثوابت‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬‮«‬راسخة‭ ‬تتجدد‭ ‬معانيها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬ولا‭ ‬يتغير‭ ‬جوهرها‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬الأعوام‮»‬‭. ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬تطرق‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬الى‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬اهم‭ ‬هذه‭ ‬الثوابت‭ ‬الراسخة‭ ‬والتي‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬التسامح‭ ‬والتآخي‭ ‬والتعايش‭ ‬الحضاري‭.‬

‭..‬والبحرين‭ ‬جميلة‭ ‬بجهد‭ ‬وعرق‭ ‬أبنائها،‭ ‬رجالا‭ ‬ونساء،‭ ‬وبعملهم‭ ‬الدؤوب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقدم‭ ‬الوطن‭ ‬ورفعته‭.‬

جلالة‭ ‬الملك‭ ‬قال‭ ‬ان‭ ‬اسهامات‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬المخلصة‭ ‬‮«‬هي‭ ‬مصدر‭ ‬فخرنا‭ ‬واستبشارنا‭ ‬بغد‭ ‬بلادنا‭ ‬الأجمل‮»‬‭. ‬يريد‭ ‬جلالته‭ ‬ان‭ ‬يقول‭ ‬ان‭ ‬المستقبل‭ ‬الأفضل‭ ‬والأجمل‭ ‬للبحرين‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬اكتاف‭ ‬ابنائه‭ ‬المخلصين‭.‬

‭..‬والبحرين‭ ‬جميلة‭ ‬بقيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬وبالحرص‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬جلالته‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الحياة‭ ‬الآمنة‭ ‬الكريمة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وبتطلعات‭ ‬جلالته‭ ‬للمستقبل‭ ‬الأجمل‭ ‬للبحرين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭.‬

جلالته‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬على‭ ‬‮«‬العزم‭ ‬المشترك‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الحاضر‭ ‬وتطلعات‭ ‬المستقبل‭ ‬لأجيال‭ ‬البحرين‭ ‬الصاعدة‮»‬‭.‬

علينا‭ ‬ان‭ ‬الا‭ ‬ننسى‭ ‬والبحرين‭ ‬تحتفل‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭ ‬ان‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬أطلقه‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬منذ‭ ‬ان‭ ‬تولى‭ ‬جلالته‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬وضع‭ ‬الأسس‭ ‬المتينة‭ ‬لإنجازات‭ ‬الحاضر‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات،‭ ‬كما‭ ‬انه‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬أرسى‭ ‬قواعد‭ ‬المستقبل‭ ‬الذي‭ ‬نتمناه‭ ‬للأجيال‭ ‬الجديدة‭ ‬ولكل‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭.‬

المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬أطلق‭ ‬طاقات‭ ‬العمل‭ ‬والانجاز‭ ‬وروح‭ ‬التحدي،‭ ‬وتطلعات‭ ‬المستقبل‭ ‬الأجمل‭.‬

كما‭ ‬نرى،‭ ‬كلمة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬هي‭ ‬كلمة‭ ‬حب‭ ‬وفخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬بالبحرين‭
‬التاريخ‭ ‬والحضارة‭ ‬والثوابت‭ ‬وإرث‭ ‬الرواد،‭ ‬وبشعبها‭ ‬وبجهده‭ ‬وانجازاته،‭ ‬وبطموحات‭ ‬القيادة‭ ‬للمستقبل‭.‬

اليوم‭ ‬والبحرين‭ ‬تحتفل‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية،‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬نعتبر‭ ‬كلمة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬دعوة‭ ‬لكل‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬للتمسك‭ ‬بهوية‭ ‬الوطن،‭ ‬وبالولاء‭ ‬والإخلاص‭ ‬الوطني،‭ ‬والى‭ ‬ترجمة‭ ‬هذا‭ ‬الولاء‭ ‬في‭ ‬جهد‭ ‬وعمل‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬مواصلة‭ ‬بناء‭ ‬الوطن‭ ‬ونهضته،‭ ‬وصناعة‭ ‬المستقبل‭ ‬الذي‭ ‬ننشده‭ ‬ونتمناه‭. ‬هي‭ ‬دعوة‭ ‬للتماسك‭ ‬الوطني‭ ‬والوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأسس‭.‬

الحب‭ ‬والولاء‭ ‬الوطني،‭ ‬والعمل‭ ‬والانجاز،‭ ‬والوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬هي‭ ‬الأسس‭ ‬الصلبة‭ ‬لمواجهة‭ ‬أي‭ ‬تحديات‭ ‬ولتحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬الوطنية‭.‬

وهذا‭ ‬هو‭ ‬جوهر‭ ‬رسالة‭ ‬الملك‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬في‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭.‬

والبحرين‭ ‬تحتفل‭ ‬بأعيادها،‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬أجمل‭ ‬ما‭ ‬ندعو‭ ‬به‭ ‬مما‭ ‬قاله‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬كلمته‭: ‬‮«‬نسأل‭ ‬الله‭ ‬ان‭ ‬يحفظ‭ ‬البحرين‭ ‬الغالية‭ ‬ويديم‭ ‬عليها‭ ‬امنها‭ ‬واستقرارها‭ ‬لأهلها‭ ‬الكرام‭ ‬وجميع‭ ‬المقيمين‭ ‬فيها‭ ‬ولتبق‭ ‬كما‭ ‬نريد‭ ‬لها‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬الملتقى‭ ‬الرحب‭ ‬للتسامح‭ ‬والتآخي‭ ‬والسلام‮»‬‭.‬

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