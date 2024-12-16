منافسة بين 141 من المحترفين المحليين في اليوم الـ 14 لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024

MENAFN - Asdaf News) أقيمت، اليوم، منافسات المحترفين المحليين على كؤوس الملك عبدالعزيز في اليوم الـ 14 لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي حتى 19 ديسمبر الحالي، بمقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، بجوائز تتجاوز قيمتها 36 مليون ريال؛ وتصنَّف الأكبر في تاريخ جوائز منافسات المهرجان.

وتنافس 141 صقارًا من المحترفين المحليين على 12 كأسًا من كؤوس الملك عبدالعزيز خصصت لفئات جير مثلوث فرخ وقرناس، وجير بيور فرخ وقرناس، وحر فرخ وقرناس، وشاهين فرخ وقرناس، وجير شاهين فرخ وقرناس، وتبع جير فرخ وقرناس.

وجاءت الانطلاقة من خلال شوط جير مثلوث فرخ، حيث حقق (G25) لعلي الملاح المركز الأول، فيما جاء (عالية) لشركة سلطان العقارية في المركز الثاني، وحل (شالي) لمطلق الشلوي في المركز الثالث، وفي شوط جير مثلوث قرناس، واصلت شركة سلطان العقارية تألقها بحصد المركز الأول عبر (D11)، فيما جاء (مرعبة) لخالد الشميسي في المركز الثاني وحل (RUH11) لفيصل القحطاني في المركز الثالث.

وفي شوط جير بيور فرخ خطف (مزعل) لضويحي هجرس الدوسري المركز الأول، وجاء (مردود) لفيصل بن جمعة في المركز الثاني، فيما حل (عقاب) لماجد الهويشلي ثالثًا, وفي شوط جير بيور قرناس حقق (A2) لسعود السبيعي المركز الأول، وجاء (JW) لسيف الفارس في المركز الثاني، و(مربك) لضويحي الدوسري في المركز الثالث.

وانطلق بعدها شوط حر فرخ، حيث حقق (مشعان) لسعيد المري المركز الأول، وجاء (منصوري) لنايف بن لبدة في المركز الثاني، و(H1) لفهد القحطاني في المركز الثالث، وفي شوط حر قرناس جاء (موفق) لمتعب القحطاني في المركز الأول، و(مزيون) لحمد المري في المركز الثاني، و(الماشي) لسلطان العامر في المركز الثالث.

بعدها أقيم شوط شاهين فرخ، حيث حقق (إنجاز) لمطلق الشلوي المركز الأول، وجاء (والم) لسفر الشلوي في المركز الثاني، وحل (غزة) لفيصل القحطاني ثالثًا, وفي شوط شاهين قرناس، جاء (ريف) لفيصل بن جمعة في المركز الأول، فيما حل (الصباحية) لسعود الشيباني في المركز الثاني، و(جلاد) لفهد المري في المركز الثالث.

وفي الشوط التاسع؛ الذي خصص لفئة جير شاهين فرخ، ظفر (حطاب) لموسى الشلوي بالمركز الأول، وجاء (تجوري الصغير) لمحمد الحمضاوي في المركز الثاني، و(الذيب) لنواف المطيري في المركز الثالث، وفي فئة جير شاهين قرناس حقق (طرب) لياسر العتيبي المركز الأول، وجاء (أروقيت) لفيصل القحطاني في المركز الثاني، و(صمصام) لفلاح الحميداني في المركز الثالث.

وفي شوط جير تبع فرخ، تألق مطلق الشلوي؛ إذ حقق المركز الأول والثالث عبر (T15) و(T1)، فيما جاء (T37) لعبدالله المليحي في المركز الثاني, وكان ختام منافسات المحترفين المحليين من خلال شوط جير تبع قرناس، حيث حقق (GP) لعمر التويم المركز الأول، و(حائل) لسليمان الشمري المركز الثاني، وجاء (موفق) لفهد المري ثالثًا.