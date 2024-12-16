هذه أبرز خارطة الفصائل السورية في الجنوب

MENAFN - Amman Net) برز اسم "غرفة عمليات الجنوب" بقوة على الساحة السورية، فبعد تشكيل الغرفة بيوم واحد استطاعت فصائل سورية منضوية تحتها السيطرة على كامل مدينة درعا والسويداء جنوب سوريا لتزحف نحو دمشق وتسقط النظام.





شمل نطاق عمل الغرفة مناطق محافظات درعا والقنيطرة والسويداء جنوبي سوريا.





وأشارت الغرفة في بيانها التأسيسي إلى أنها تعمل على ضبط حدود الجنوب وحفظ أمنه واستقراره، وأن هدفها الرئيسي هو الوصول إلى دمشق وإنهاء حكم الاستبداد.





من يحكم الجنوب؟



وتضم الغرفة في عمادها اللواء الثامن، واللجنة المركزية، وكل المجموعات المحلية مثل تجمع أحرار حوران وفصائل محلية، وهي فصائل

كانت متواجدة في درعا قبل 2018 ضمن فصائل "الجيش السوري الحر" لتدمج لاحقا ضمن اتفاق التسوية بين ممثلي درعا البلد وريف درعا الغربي من جهة، وروسيا

في مسمى الفرقة الثامنة.





ونشط في جنوب سوريا 120 فصيلا منذ 2011 بقوام 30 ألف مقاتل سيطروا خلالها على مناطق شاسعة أبرزها: ريف دمشق، ودرعا، وحوض اليرموك، والقنيطرة والسويداء، وبعض المناطق المحاذية للحدود الأردنية الشرقية، ليختفي أغلب تلك الفصائل بعد سيطرة النظام بتعاون روسي على الجنوب ضمن اتفاقيات تسوية.





في ظل معركة "ردع العدوان" التي انطلقت من أدلب خلعت هذه العناصر ثوب التسوية وتوحدت تحت مسمى "غرفة عمليات الجنوب".





أما في السويداء ذات الغالبية الدرزية، برزت فصائل محلية مسلحة أعلنت أيضا انضواءها تحت اسم "غرفة عمليات الجنوب" وهذه الفصائل هي "حركة رجال الكرامة"، و"لواء الجبل" و"قوات شيخ الكرامة"، وجميع اعضائها من الطائفة الدرزية.





تنسيق مع قيادات في "ردع العدوان".





وقالت مصادر في الغرفة ، أن "هناك تنسيق عال المستوى ضمن محافظة درعا ومع المحافظات الأخرى (السويداء والقنيطرة)، وكذلك مع قادة الفصائل في إدارة العمليات في الشمال السوري".





وحسب الناشط الإعلامي في الغرفة براء العوادات،"، أن "الغرفة تضم كل فصائل الجنوب، ولم تتأخر درعا في الإلتحاق بالثورة السورية منذ 2018 حافظت على مكوناتها الثورية تحت مسمى اللجنة المركزية وقسم في اللواء الثامن، ومنذ بداية الأحداث في الشمال كان هنالك تنسيق بين الجنوب وقياديين غرفة عمليات ردع العدوان، تم الاتفاق على بدء العمل بالجنوب وتشكيل غرفة العمليات، التي تضم الفصائل المحلية، وبدأت عمليات تحرير في درعا".







يبين أن "غرفة الجنوب تتكون من عدة أجزاء المنطقة الشرقية، ومدينة درعا، وغربها، حيث يسطر اللواء الثامن على مناطق شرق درعا إلى جانب منطقة اللجاة، يضم اللواء الثامن فصائل محلية من تلك المناطق، أما وسط المدنية يسيطر عليها مجلس عشيرة درعا، ويسيطر على درعا البلد ودرعا المحطة".

أما جزء المناطق الغربية تسيطر عليها هو اللجنة المركزية، وتضم مجموعات من القنيطرة منطقة الجيدور، يضاف ايضا مجموعات متفرقة بدون مسميات لغرفة الجنوب بعد إلغاء التسميات في 2018 عقب التسوية".





من هو اللواء الثامن؟

اللواء الثامن في محافظة درعا هو تشكيل عسكري تشكّل في عام 2018 بعد اتفاقيات التسوية التي أعقبت سيطرة النظام السوري على المنطقة الجنوبية بدعم روسي. يتألف التشكيل أساسًا من مقاتلين سابقين في فصائل المعارضة الذين قبلوا بتسويات مع النظام، ويتمركز بشكل رئيسي في مدينة بصرى الشام.





منذ تأسيسه، لعب اللواء دورا مزدوجا في المنطقة، حيث عمل أحيانا بالتنسيق مع القوات الروسية والنظام السوري في معارك ضد تنظيم "داعش" في البادية السورية، لكنه في الوقت ذاته ظل يحتفظ بطابع محلي وتوجهات رافضة للهيمنة الكاملة من قبل النظام أو روسيا. قاد اللواء أحمد العودة الذي أظهر مرونة في التعامل مع روسيا، لكنه واجه انتقادات بسبب طموحاته واستقلاليته النسبية عن النظام.





حصل اللواء الثامن في بداياته على دعم مالي ولوجستي من روسيا، مما عزز دوره كقوة محلية مهمة في الجنوب السوري. مع ذلك، توترت العلاقات في عام 2022 بعد رفض قيادة اللواء إرسال مزيد من عناصره إلى معسكرات في البادية محاربة داعش.







يتولى أحمد العودة قيادة اللواء الثامن، بدأ مسيرته ضمن صفوف فصيل "شباب السنة"، أحد التشكيلات المحلية التابعة للجيش السوري الحر والمدعومة من غرفة العمليات المشتركة "الموك" التي ضمت دولًا غربية وعربية في 2013.







نجح العودة في قيادة فصيله للسيطرة على مدينة بصرى الشام بعد مواجهات مع قوات النظام السوري وفصائل أخرى منافسة حتى وصل إلى التسوية في 2018.

ما هي

اللجنة المركزية؟

اللجنة المركزية في درعا هي هيئة تشكلت عقب اتفاقيات التسوية أيضا في 2018 ، تضم اللجنة شخصيات بارزة من وجهاء المنطقة، وقادة معارضين سابقين بعد التسوية ابرزهم فصيل تجمع أحرار حوران.





كان الهدف من تأسيسها تمثيل مصالح سكان درعا ومتابعة تنفيذ اتفاقيات التسوية التي تضمنت بنودا مثل إطلاق سراح المعتقلين، تسوية أوضاع المطلوبين أمنيا، وعودة الخدمات الأساسية.





تقاسمت اللجنة المركزية الدور مع اللواء الثامن في احتواء التنظيمات المتطرفة مع ذلك، شهدت العلاقة بينهما توترات أحيانًا بسبب اختلاف الرؤى حول إدارة المنطقة وتوزيع النفوذ.





من أبرز قياداتها الشيخ محمد جمال الجلم، الذي اغتيل برصاص مجهولين عام 2020 و اشيرت أصابع الاتهام لتنظيم "داعش".





السويداء..فصائل محلية درزية

أما في السويداء ذات الغالبية الدرزية، برزت فصائل محلية مسلحة مثل "رجال الكرامة" التي تُعتبر من أكبر الفصائل وأهمها في المحافظة، ولديها تنظيم عسكري وتنسيق عالي المستوى مع تشكيلات محلية أخرى.





وحركة "رجال الكرامة" في السويداء هي أكبر تجمع مستقل للطائفة الدرزية، تأسست في عام 2014 بقيادة الشيخ وحيد البلعوس، الذي كان يدعو لحماية هوية الطائفة الدرزية وضمان حيادها في الصراع السوري. شعارها الأساسي كان "دم السوري على السوري حرام". بعد اغتيال البلعوس عام 2015، شهدت الحركة تغييرات في قيادتها، ويتزعمها حالياً الشيخ يحيى الحجار منذ عام 2017.





وفي المحافظة أيضا فصائل اخرى جلها درزية مثل: جمع أبناء الجبل، لواء الجبل،القاهرون

تحالف المجموعات المحلية في المدينة، في ظل الأحداث الأخيرة شكلت هذه الفصائل غرفة عمليات مشتركة.





مهمة هذه الفصائل كما أعلنت في بيان لها "إعداد وحدات متخصصة لتعزيز الأمن في المدينة وضمان استقرارها".





ماديا، تعتمد الحركة بشكل رئيسي على دعم مالي من أبناء الطائفة الدرزية، ولا تُعرف بوجود دعم دولي أو إقليمي واضح.





الموقف من الجولاني؟





لا يخفي مصدر في غرفة "عمليات الجنوب السوري"، موقفه من الجولاني، لا ترى الغرفة الجولاني الشخص المناسب لقيادة سوريا، في ذات الوقت تنسق الغرفة مع قيادات في عملية ردع العدوان، خصوصا من قيادات الجيش الحر التي هجرت من الجنوب السوري إلى إدلب في 2018.







