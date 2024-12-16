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صور عروسين بجوارهما مشرّد تثير ضجة في مصر

12/16/2024 3:10:41 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بصور لعروسين في جلسة تصوير بأحد شوارع وسط البلد، لكنها ليست صوراً عادية، بل يظهر فيها رجل مشرّد بملابس ممزقة، يجلس على الأرض وينظر إليهما.

وتباينت التعليقات على هذه الصور التي حققت آلاف المشاركات، فعدد من المتابعين أشادوا بهذه اللفتة الطيبة من العروسين تجاهه، وفرحته لهما دون أن يعرفهما، وكتب أحدهم: "برغم ظروفه الصعبة، لكن مبتسم وواضح أنه سعيد لهما، بينما بعض الناس يعيشون في نعيم، لكن لا يحبون الخير لأحد".



انتقادات

على الجانب الآخر، واجه العروسان ومصوّر الصورة انتقادات واسعة بعد نشرها عبر حساباتهم، إذ انتقد البعض حرصهم على إظهار الرجل بهذا الشكل، وجلوسه على الأرض، واستغلاله للحصول على المزيد من المشاهدات والإعجابات فحسب.



توضيح

الأمر الذي اضطر المصور آدم الجندي للرد والتوضيح عبر صفحته على فيس بوك، موضحاً أنه أثناء تصويره للعروسين جاء هذا الرجل ومرّ من أمام الكاميرا، وطلب منه تصويره، ففعل ذلك إرضاءً له، ثم جلس بجوار العروسين.

وأضاف: "الرجل كان سعيداً معنا، وصورته كانت جميلة للغاية، وهو زاد بقية الصور جمالاً بوجوده فيها.. فشكراً له.. لكن كل شخص ينظر إلى الصورة من وجهة نظره، وإذا أمعنتم النظر فيها مجدداً ستجدونه سعيداً".




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