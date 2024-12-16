صور عروسين بجوارهما مشرّد تثير ضجة في مصر

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي
في مصر بصور لعروسين في جلسة تصوير بأحد شوارع وسط البلد، لكنها ليست صوراً عادية، بل يظهر فيها رجل مشرّد بملابس ممزقة، يجلس على الأرض وينظر إليهما.
وتباينت التعليقات على هذه الصور التي حققت آلاف المشاركات، فعدد من المتابعين أشادوا بهذه اللفتة الطيبة من العروسين تجاهه، وفرحته لهما دون أن يعرفهما، وكتب أحدهم: "برغم ظروفه الصعبة، لكن مبتسم وواضح أنه سعيد لهما، بينما بعض الناس يعيشون في نعيم، لكن لا يحبون الخير لأحد".
انتقادات
على الجانب الآخر، واجه العروسان ومصوّر الصورة انتقادات واسعة بعد نشرها عبر حساباتهم، إذ انتقد البعض حرصهم على إظهار الرجل بهذا الشكل، وجلوسه على الأرض، واستغلاله للحصول على المزيد من المشاهدات والإعجابات فحسب.
توضيح
الأمر الذي اضطر المصور آدم الجندي للرد والتوضيح عبر صفحته على فيس بوك، موضحاً أنه أثناء تصويره للعروسين جاء هذا الرجل ومرّ من أمام الكاميرا، وطلب منه تصويره، ففعل ذلك إرضاءً له، ثم جلس بجوار العروسين.
وأضاف: "الرجل كان سعيداً معنا، وصورته كانت جميلة للغاية، وهو زاد بقية الصور جمالاً بوجوده فيها.. فشكراً له.. لكن كل شخص ينظر إلى الصورة من وجهة نظره، وإذا أمعنتم النظر فيها مجدداً ستجدونه سعيداً".
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