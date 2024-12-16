Monday, 16 December 2024 09:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


3 مراكز صحية جديدة بعجلون العام المقبل

12/16/2024 3:00:04 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال مدير صحة محافظة عجلون الدكتور عاكف السليحات، إن المديرية أنهت الدراسات اللازمة لإنشاء 3 مراكز صحية في الشفا، وصنعار، وباعون ضمن المبادرات الملكية، ومن المقرر بدء العمل بها العام المقبل.

وأضاف السليحات أن المديرية طرحت عطاء لشراء قطعة أرض لبناء مركز صحي أولي في راسون، لافتاً إلى أن مركز صحي عبين الأولي بدأ تقديم خدماته أخيرا لـ1800 مراجع شهرياً، تشمل الطب العام وطب الأسنان وصحة المرأة والطفل.

وأكد أن تطوير وصيانة المراكز الصحية يأتي ضمن استراتيجية وزارة الصحة لتحسين جودة الخدمات،مشيراً إلى وجود 31 مركزاً صحياً في عجلون بمستويات مختلفة.

MENAFN16122024000151011027ID1108999133

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث