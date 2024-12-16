3 مراكز صحية جديدة بعجلون العام المقبل

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال مدير صحة محافظة عجلون الدكتور عاكف السليحات، إن المديرية أنهت الدراسات اللازمة لإنشاء 3 مراكز صحية في الشفا، وصنعار، وباعون ضمن المبادرات الملكية، ومن المقرر بدء العمل بها العام المقبل.

وأضاف السليحات أن المديرية طرحت عطاء لشراء قطعة أرض لبناء مركز صحي أولي في راسون، لافتاً إلى أن مركز صحي عبين الأولي بدأ تقديم خدماته أخيرا لـ1800 مراجع شهرياً، تشمل الطب العام وطب الأسنان وصحة المرأة والطفل.

وأكد أن تطوير وصيانة المراكز الصحية يأتي ضمن استراتيجية وزارة الصحة لتحسين جودة الخدمات،مشيراً إلى وجود 31 مركزاً صحياً في عجلون بمستويات مختلفة.