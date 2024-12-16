الاتحاد الأوروبي: سلامة الأراضي السورية وسيادتها مبدأ أساسي في تدبير المرحلة المقبلة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 16 - 12 (كونا) -- قالت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الاثنين إن سلامة الأراضي السورية وسيادتها والمساءلة وشمولية الحكومة تمثل مبادئ أساسية في تدبير المرحلة المقبلة في سوريا.
وأوضحت كالاس في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل أن هذه المبادئ جرى التوافق بشأنها مع كل الأطراف المشاركة في اجتماع العقبة في الأردن الذي ضم الدول العربية وتركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مشددة بشكل خاص على وضع الأقليات وحقوق المرأة.
وأضافت كالاس أن هذا المسار يجب أن يتم بقيادة سورية ومن قبل السوريين وأن يعكس تنوع الشعب السوري.
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي أوفد اليوم رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان إلى سوريا بهدف إجراء اتصالات مع السلطات السورية الجديدة ونقل الرسائل حول كيفية التعامل مع الوضع.
وذكرت بأن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح للمساعدات الإنسانية للشعب السوري وأنه فتح منذ سقوط نظام الاسد جسرا جويا لنقل 100 طن من المساعدات الإنسانية لدعم الصحة والتعليم والسكن.
وأشارت الى أنه سيتم تنظيم المؤتمر التاسع حول سوريا في بروكسل بهدف جمع التبرعات قائلة "نحن نقف مع الشعب السوري خلال هذه المرحلة الانتقالية". (النهاية)
أ ر ن / م م ج
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