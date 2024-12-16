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الاتحاد الأوروبي: سلامة الأراضي السورية وسيادتها مبدأ أساسي في تدبير المرحلة المقبلة

12/16/2024 2:33:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 16 - 12 (كونا) -- قالت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الاثنين إن سلامة الأراضي السورية وسيادتها والمساءلة وشمولية الحكومة تمثل مبادئ أساسية في تدبير المرحلة المقبلة في سوريا.
وأوضحت كالاس في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل أن هذه المبادئ جرى التوافق بشأنها مع كل الأطراف المشاركة في اجتماع العقبة في الأردن الذي ضم الدول العربية وتركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مشددة بشكل خاص على وضع الأقليات وحقوق المرأة.
وأضافت كالاس أن هذا المسار يجب أن يتم بقيادة سورية ومن قبل السوريين وأن يعكس تنوع الشعب السوري.
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي أوفد اليوم رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان إلى سوريا بهدف إجراء اتصالات مع السلطات السورية الجديدة ونقل الرسائل حول كيفية التعامل مع الوضع.
وذكرت بأن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح للمساعدات الإنسانية للشعب السوري وأنه فتح منذ سقوط نظام الاسد جسرا جويا لنقل 100 طن من المساعدات الإنسانية لدعم الصحة والتعليم والسكن.
وأشارت الى أنه سيتم تنظيم المؤتمر التاسع حول سوريا في بروكسل بهدف جمع التبرعات قائلة "نحن نقف مع الشعب السوري خلال هذه المرحلة الانتقالية". (النهاية)

أ ر ن / م م ج




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