وزارة الخزانة الامريكية تفرض عقوبات على افراد وكيانات لتقديمهم الدعم لكوريا الشمالية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 16 - 12 (كونا) -- اعلنت وزارة الخزانة الامريكية اليوم الاثنين فرض عقوبات على تسعة افراد وسبعة كيانات لتقديمهم الدعم المادي والعسكري لكوريا الشمالية.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي ان مكتب مراقبة الاصول الاجنبية فرض تلك العقوبات تزامنا مع فرض وزارة الخارجية الامريكية عقوبات اخرى على ثلاثة اهداف مرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية.
واضاف البيان ان "تلك الاجراءات تعكس استفزازات كوريا الشمالية المتصاعدة وموقفها العسكري العدائي الذي يؤدي إلى تفاقم التوترات العالمية وزعزعة استقرار السلام والأمن الإقليميين".
واشار الى ان بيونغ يانغ أجرت مؤخرا تجربة صاروخ باليستي عابر للقارات هي الأولى منذ ديسمبر 2023 كما اطلقت في الخامس من نوفمبر الماضي مالا يقل عن سبعة صواريخ باليستية قصيرة المدى قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة.
واوضح ان "العائدات التي يتم توليدها من خلال الافراد والكيانات المملوكة لبيونغ يانغ العاملة في الخارج تغذي هذه الإطلاقات والاستفزازات كما تساعد على تطوير المزيد من برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية".
كما اشار البيان الى "قيام كوريا الشمالية بتزويد روسيا بدعم عسكري حاسم في حربها ضد أوكرانيا عندما ارسلت اكثر من 11 الف جندي للانتشار ضد أوكرانيا وقدمت تعزيزات كبيرة من الصواريخ والذخيرة إلى الجيش الروسي".
من جهته قال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي تي سميث في البيان ان "استمرار نظام كوريا الشمالية في الاستفزازات ودعمه العسكري المتزايد لروسيا يقوض استقرار المنطقة ويدعم عدوان بوتين المستمر في أوكرانيا".
واكد سميث التزام الولايات المتحدة بالعمل على تعطيل شبكات المشتريات والتسهيلات غير المشروعة التي تمكن هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
وكانت الولايات المتحدة وتسع دول حليفة لها والاتحاد الأوروبي قد اصدروا بيانا مشتركا في وقت سابق اليوم اكدوا فيه استمرار التنسيق فيما بينهم لتعزيز العقوبات المتعلقة بـ"التعاون العسكري المتزايد" بين روسيا وكوريا الشمالية بما في ذلك نشر الأخيرة قوات راجلة لدعم موسكو في معاركها ضد أوكرانيا. (النهاية)
أ م م / ف ا س
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