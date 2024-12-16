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وزارة الخزانة الامريكية تفرض عقوبات على افراد وكيانات لتقديمهم الدعم لكوريا الشمالية

12/16/2024 2:33:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 16 - 12 (كونا) -- اعلنت وزارة الخزانة الامريكية اليوم الاثنين فرض عقوبات على تسعة افراد وسبعة كيانات لتقديمهم الدعم المادي والعسكري لكوريا الشمالية.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي ان مكتب مراقبة الاصول الاجنبية فرض تلك العقوبات تزامنا مع فرض وزارة الخارجية الامريكية عقوبات اخرى على ثلاثة اهداف مرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية.
واضاف البيان ان "تلك الاجراءات تعكس استفزازات كوريا الشمالية المتصاعدة وموقفها العسكري العدائي الذي يؤدي إلى تفاقم التوترات العالمية وزعزعة استقرار السلام والأمن الإقليميين".
واشار الى ان بيونغ يانغ أجرت مؤخرا تجربة صاروخ باليستي عابر للقارات هي الأولى منذ ديسمبر 2023 كما اطلقت في الخامس من نوفمبر الماضي مالا يقل عن سبعة صواريخ باليستية قصيرة المدى قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة.
واوضح ان "العائدات التي يتم توليدها من خلال الافراد والكيانات المملوكة لبيونغ يانغ العاملة في الخارج تغذي هذه الإطلاقات والاستفزازات كما تساعد على تطوير المزيد من برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية".
كما اشار البيان الى "قيام كوريا الشمالية بتزويد روسيا بدعم عسكري حاسم في حربها ضد أوكرانيا عندما ارسلت اكثر من 11 الف جندي للانتشار ضد أوكرانيا وقدمت تعزيزات كبيرة من الصواريخ والذخيرة إلى الجيش الروسي".
من جهته قال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي تي سميث في البيان ان "استمرار نظام كوريا الشمالية في الاستفزازات ودعمه العسكري المتزايد لروسيا يقوض استقرار المنطقة ويدعم عدوان بوتين المستمر في أوكرانيا".
واكد سميث التزام الولايات المتحدة بالعمل على تعطيل شبكات المشتريات والتسهيلات غير المشروعة التي تمكن هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
وكانت الولايات المتحدة وتسع دول حليفة لها والاتحاد الأوروبي قد اصدروا بيانا مشتركا في وقت سابق اليوم اكدوا فيه استمرار التنسيق فيما بينهم لتعزيز العقوبات المتعلقة بـ"التعاون العسكري المتزايد" بين روسيا وكوريا الشمالية بما في ذلك نشر الأخيرة قوات راجلة لدعم موسكو في معاركها ضد أوكرانيا. (النهاية)

أ م م / ف ا س



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