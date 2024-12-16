الرئيس الفرنسي يترأس اجتماع أزمة لمتابعة تطورات إعصار جزيرة (مايوت)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 16 - 12 (كونا) -- ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
اليوم الاثنين "اجتماع أزمة" حول الوضع في جزيرة (مايوت) بعد أن ضربها إعصار (تشيدو) بعنف غير مسبوق.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن الرئيس ماكرون ترأس اجتماع وحدة الأزمات المشتركة بين الوزارات (سي اي سي) بعد اعصار (تشيدو).
ووفق البيان شارك في الاجتماع رئيس الوزراء الفرنسي الجديد فرانسوا بايرو عبر الفيديو وكذلك وزير
الداخلية المستقيل برونو ريتايلو.
وضرب إعصار (تشيدو) جزيرة (مايوت) بعنف غير مسبوق مخلفا وراءه مشهدا من الخراب حيث سجلت السلطات ما لا يقل عن 14 حالة وفاة ومئات من الضحايا وذلك وفقا للمحافظ فرانسوا كزافييه بيوفيل.
كما أفادت السلطات بحسب ما نقلته محطة (بي اف ام) الاخبارية بأن المساعدات التي يتم نقلها عبر جسر جوي تواجه صعوبة في الوصول في هذا المكان حيث لا تعمل الكهرباء وشبكات الاتصالات وجزء كبير من البنية التحتية مشيرة في الوقت ذاته إلى أن مطار (مارسيل هنري) مغلق أمام الرحلات التجارية حتى يوم الخميس المقبل على أقل تقدير. (النهاية)
م ع / م م ج
MENAFN16122024000071011013ID1108999082
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