Monday, 16 December 2024 09:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئيس الفرنسي يترأس اجتماع أزمة لمتابعة تطورات إعصار جزيرة (مايوت)

12/16/2024 2:33:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 16 - 12 (كونا) -- ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين "اجتماع أزمة" حول الوضع في جزيرة (مايوت) بعد أن ضربها إعصار (تشيدو) بعنف غير مسبوق.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن الرئيس ماكرون ترأس اجتماع وحدة الأزمات المشتركة بين الوزارات (سي اي سي) بعد اعصار (تشيدو).
ووفق البيان شارك في الاجتماع رئيس الوزراء الفرنسي الجديد فرانسوا بايرو عبر الفيديو وكذلك وزير الداخلية المستقيل برونو ريتايلو.
وضرب إعصار (تشيدو) جزيرة (مايوت) بعنف غير مسبوق مخلفا وراءه مشهدا من الخراب حيث سجلت السلطات ما لا يقل عن 14 حالة وفاة ومئات من الضحايا وذلك وفقا للمحافظ فرانسوا كزافييه بيوفيل.
كما أفادت السلطات بحسب ما نقلته محطة (بي اف ام) الاخبارية بأن المساعدات التي يتم نقلها عبر جسر جوي تواجه صعوبة في الوصول في هذا المكان حيث لا تعمل الكهرباء وشبكات الاتصالات وجزء كبير من البنية التحتية مشيرة في الوقت ذاته إلى أن مطار (مارسيل هنري) مغلق أمام الرحلات التجارية حتى يوم الخميس المقبل على أقل تقدير. (النهاية)

م ع / م م ج




MENAFN16122024000071011013ID1108999082

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث