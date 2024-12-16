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بريطانيا والنرويج تطلقان شراكة استراتيجية صناعية خضراء للحصول على طاقة نظيفة

12/16/2024 2:33:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 16 - 12 (كونا) –- اطلق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ونظيره النرويجي جوناس ستور اليوم الاثنين شراكة استراتيجية صناعية خضراء للحصول على طاقة نظيفة والإسهام في نمو الاقتصاد.
وقالت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان إن المشروع المقام قبالة الشاطئ الشمالي الشرقي من أسكتلندا هو الأول من نوعه في أوروبا وتشترك فيه شركة (فلوتيشن اينيرجي) البريطانية وشركة (فارغون) النرويجية بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني (88 مليون دولار).
واضاف البيان أن الجانبين اتفقا على أهمية دور (قوات الإستطلاع المشتركة) وهي منظومة دفاعية مشتركة تضم ثمانية دول أوروبية تطل على بحر (البلطيق) تهدف الى دعم الأمن في مناطق شمالي الأطلسي والبلطيق والشمال مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية مواجهة الأخطار الناشئة لاسيما السيبرانية والعمل عن كثب مع حلفاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) في كافة مجالات الدفاع والأمن.
وتطرقت المباحثات الى الروابط الثقافية والتعليمية بين المملكة المتحدة والنرويج حيث رحب الجانبان ب(شراكة جامعة بحر الشمال) بين البلدين.
من جهته قال رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستور "نحتاج تعاونا ومعرفة وابتكارا يؤهلونا بشكل أفضل لمواجهة المستقبل وان الشراكة مع المملكة المتحدة ستكون مهمة لتوفير وظائف أكثر في مجال الطاقة النظيفة في النرويج وفي المملكة المتحدة ولإحداث تقدم في الإنتقال الى الطاقة النظيفة".
وأضاف "عملنا مع المملكة المتحدة في مجالات عدة وتعاونا في حقل تخزين الكربون لأكثر من 20 عاما وان تعزيز تعاوننا معها سوف يساعدنا في خفض الانبعاثات الكربونية وخلق وظائف في مجال الطاقة النظيفة".
وزار ستارمر اليوم منشأة حدودية في النرويج لنقل وتخزين واطلع على سبل إسهامها في إثراء قطاع الصناعة وخلق وظائف وتسريع عجلة النمو الاقتصادي لعقود قادمة. (النهاية)

ن ب ش / م ع ح ع




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