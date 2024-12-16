بريطانيا والنرويج تطلقان شراكة استراتيجية صناعية خضراء للحصول على طاقة نظيفة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 16 - 12 (كونا) –- اطلق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ونظيره النرويجي جوناس ستور اليوم الاثنين شراكة استراتيجية صناعية خضراء للحصول على طاقة نظيفة والإسهام في نمو الاقتصاد.
وقالت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان إن المشروع المقام قبالة الشاطئ الشمالي الشرقي من أسكتلندا هو الأول من نوعه في أوروبا وتشترك فيه شركة (فلوتيشن اينيرجي) البريطانية وشركة (فارغون) النرويجية بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني (88 مليون دولار).
واضاف البيان أن الجانبين اتفقا على أهمية دور (قوات الإستطلاع المشتركة) وهي منظومة دفاعية مشتركة تضم ثمانية دول أوروبية تطل على بحر (البلطيق) تهدف الى دعم الأمن في مناطق شمالي الأطلسي والبلطيق والشمال مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية مواجهة الأخطار الناشئة لاسيما السيبرانية والعمل عن كثب مع حلفاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) في كافة مجالات الدفاع والأمن.
وتطرقت المباحثات الى الروابط الثقافية والتعليمية بين المملكة المتحدة والنرويج حيث رحب الجانبان ب(شراكة جامعة بحر الشمال) بين البلدين.
من جهته قال رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستور "نحتاج تعاونا ومعرفة وابتكارا يؤهلونا بشكل أفضل لمواجهة المستقبل وان الشراكة مع المملكة المتحدة ستكون مهمة لتوفير وظائف أكثر في مجال الطاقة النظيفة في النرويج وفي المملكة المتحدة ولإحداث تقدم في الإنتقال الى الطاقة النظيفة".
وأضاف "عملنا مع المملكة المتحدة في مجالات عدة وتعاونا في حقل تخزين الكربون لأكثر من 20 عاما وان تعزيز تعاوننا معها سوف يساعدنا في خفض الانبعاثات الكربونية وخلق وظائف في مجال الطاقة النظيفة".
وزار ستارمر اليوم منشأة حدودية في النرويج لنقل وتخزين واطلع على سبل إسهامها في إثراء قطاع الصناعة وخلق وظائف وتسريع عجلة النمو الاقتصادي لعقود قادمة. (النهاية)
ن ب ش / م ع ح ع
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