(اتحاد القدم) الكويتي يؤكد جاهزية المنتخب الأول لخوض منافسات كأس الخليج العربي (خليجي زين 26)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 16 - 12 (كونا) -- أكد الاتحاد الكويتي لكرة القدم
اليوم الإثنين جاهزية المنتخب الوطني الأول لخوض منافسات بطولة كأس الخليج العربي التي تستضيفها البلاد في الفترة ما بين 21 ديسمبر الجاري و3 يناير المقبل.
جاء ذلك في تصريح صحفي
أدلى به عضو مجلس إدارة (الاتحاد) أيمن الحسيني عقب عودة بعثة المنتخب من العاصمة القطرية الدوحة حيث أقامت معسكرا تدريبيا في الفترة ما بين 28 نوفمبر الماضي و15 ديسمبر الجاري.
وقال الحسيني الذي ترأس المعسكر التدريبي إن فترة الإعداد للاستحقاق الخليجي انصبت على تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا مبينا أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي أشرك غالبية اللاعبين في المباريات الودية للوقوف على جاهزية الجميع.
وأضاف أن هناك بعض اللاعبين يعانون من إصابات متفرقة ويسابق الجهاز الطبي الزمن لعلاجهم ويسعى في الوقت نفسه إلى رفع وتيرة جاهزيتهم للاستفادة منهم في البطولة.
وعن حظوظ المنتخب في البطولة قال الحسيني إن (الاتحاد) يدرك جيدا مدى تعطش الجماهير لتحقيق لقب جديد في البطولة إذ يضعون هذا الهدف نصب أعينهم ويسعون إلى تحقيقه قدر الإمكان مشددا على أن المنافسة ستكون كبيرة نظرا للتطور الفني لجميع المنتخبات المشاركة.
ورأى أن "تربع منتخب الكويت على قمة المنتخبات الأكثر تتويجا باللقب بـ10 ألقاب من أصل 25 بطولة يضعه بشكل دائم في دائرة الاهتمام الإعلامي ومطالبة لاعبيه بالمنافسة على اللقب والظهور بمظهر يليق بسمعة الكرة الكويتية".
وأشار إلى سعي الحميع لإنجاح (خليجي زين 26) وإظهارها بصورة رائعة مشيدا بالجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة المنظمة وحرصها على توفير أجواء مناسبة للمنافسات.
وتنطلق بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) يوم السبت المقبل بمشاركة 8 منتخبات قسمت على مجموعتين.
ويرأس المنتخب الوطني المجموعة الأولى كونه المستضيف إلى جانب منتخبات عمان والإمارات وقطر فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات العراق والسعودية والبحرين واليمن.
وتعتبر هذه المرة الخامسة التي تستضيف فيها دولة الكويت بطولة كأس الخليج بعد أعوام 1974 و1990 و2003 و2017.
وتتصدر الكويت عدد مرات الفوز بالبطولة بعشر مرات ثم العراق 4 مرات تليها السعودية وقطر 3 مرات فيما حصدت عمان والإمارات اللقب (مرتان) لكل منهما وأخيرا البحرين بلقب واحد. (النهاية)
س ع د
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