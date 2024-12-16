Monday, 16 December 2024 09:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(اتحاد القدم) الكويتي يؤكد جاهزية المنتخب الأول لخوض منافسات كأس الخليج العربي (خليجي زين 26)

12/16/2024 2:33:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 12 (كونا) -- أكد الاتحاد الكويتي لكرة القدم اليوم الإثنين جاهزية المنتخب الوطني الأول لخوض منافسات بطولة كأس الخليج العربي التي تستضيفها البلاد في الفترة ما بين 21 ديسمبر الجاري و3 يناير المقبل.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به عضو مجلس إدارة (الاتحاد) أيمن الحسيني عقب عودة بعثة المنتخب من العاصمة القطرية الدوحة حيث أقامت معسكرا تدريبيا في الفترة ما بين 28 نوفمبر الماضي و15 ديسمبر الجاري.
وقال الحسيني الذي ترأس المعسكر التدريبي إن فترة الإعداد للاستحقاق الخليجي انصبت على تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا مبينا أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي أشرك غالبية اللاعبين في المباريات الودية للوقوف على جاهزية الجميع.
وأضاف أن هناك بعض اللاعبين يعانون من إصابات متفرقة ويسابق الجهاز الطبي الزمن لعلاجهم ويسعى في الوقت نفسه إلى رفع وتيرة جاهزيتهم للاستفادة منهم في البطولة.
وعن حظوظ المنتخب في البطولة قال الحسيني إن (الاتحاد) يدرك جيدا مدى تعطش الجماهير لتحقيق لقب جديد في البطولة إذ يضعون هذا الهدف نصب أعينهم ويسعون إلى تحقيقه قدر الإمكان مشددا على أن المنافسة ستكون كبيرة نظرا للتطور الفني لجميع المنتخبات المشاركة.
ورأى أن "تربع منتخب الكويت على قمة المنتخبات الأكثر تتويجا باللقب بـ10 ألقاب من أصل 25 بطولة يضعه بشكل دائم في دائرة الاهتمام الإعلامي ومطالبة لاعبيه بالمنافسة على اللقب والظهور بمظهر يليق بسمعة الكرة الكويتية".
وأشار إلى سعي الحميع لإنجاح (خليجي زين 26) وإظهارها بصورة رائعة مشيدا بالجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة المنظمة وحرصها على توفير أجواء مناسبة للمنافسات.
وتنطلق بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) يوم السبت المقبل بمشاركة 8 منتخبات قسمت على مجموعتين.
ويرأس المنتخب الوطني المجموعة الأولى كونه المستضيف إلى جانب منتخبات عمان والإمارات وقطر فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات العراق والسعودية والبحرين واليمن.
وتعتبر هذه المرة الخامسة التي تستضيف فيها دولة الكويت بطولة كأس الخليج بعد أعوام 1974 و1990 و2003 و2017.
وتتصدر الكويت عدد مرات الفوز بالبطولة بعشر مرات ثم العراق 4 مرات تليها السعودية وقطر 3 مرات فيما حصدت عمان والإمارات اللقب (مرتان) لكل منهما وأخيرا البحرين بلقب واحد. (النهاية)

س ع د


MENAFN16122024000071011013ID1108999080

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث