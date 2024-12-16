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انعقاد اجتماع المجموعة السياسية الاستشارية لمبادرة إسطنبول للتعاون بقطر بمشاركة كويتية

12/16/2024 2:33:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 16 - 12 (كونا) –- عقد اليوم الاثنين اجتماع المجموعة السياسية الاستشارية لمبادرة إسطنبول للتعاون التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة دولة الكويت.
وقالت وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية مريم المسند في كلمة لها إن "الشراكات الدولية ليست مجرد خيار نلوذ به حين تشتد الأزمات بل هي جوهر وجودنا الإنساني وواجب أخلاقي يستلزم منا أن نرتقي بروحنا الجماعية لتحقيقه إعلاء لروح العمل الإنساني المشترك".
وأكدت أن دولة قطر على يقين تام بمسار التعاون والشراكة كطريق وحيد نحو إنهاء الويلات المتتابعة على شعوب العالم مشيرة إلى ان مبادرة إسطنبول للتعاون ولدت لتقوم على أسس العمل المشترك والإرادة الجماعية الراسخة وتثبيت أعمدة أمن الإنسان وكرامته.
وبينت أن دولة قطر بصفتها عضوا أصيلا في مبادرة إسطنبول للتعاون تؤمن بأن تحقيق الأمن الإقليمي والعالمي يتطلب نهجا شموليا يتجاوز الحلول العسكرية التقليدية ليمتد نحو مناهضة الظلامية وتعزيز وعي المجتمعات بمبادئ السلام والتعايش الإنساني ويشمل ذلك تعزيز التنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان ودعم الشعوب في تحقيق تطلعاتها المشروعة.
وأضافت أن العلاقات بين دولة قطر وحلف شمال الأطلسي شهدت على مدار السنوات الماضية تطورا ملموسا عكسه تبادل الزيارات والمشاركة الفاعلة لدولة قطر في جميع الأنشطة التي تهدف لتعزيز التعاون بين الجانبين مشيرة الى استضافة دولة قطر في مارس 2015 المؤتمر السنوي لحلف الناتو الخاص بالحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل وكانت تلك المرة الأولى التي يعقد فيها هذا المؤتمر خارج أوروبا.
وأوضحت أن قطر هي الدولة الوحيدة ضمن إطار "مبادرة إسطنبول للتعاون" التي اجتازت جميع مراحل "برنامج المواءمة العملياتية لحلف الناتو" وهو إنجاز يسلط الضوء على عمق الشراكة بين الجانبين وأهمية قطر كحليف وشريك استراتيجي.
وقالت إنه "في ظل ما يشهده العالم اليوم من أزمات متلاحقة وصراعات تهدد الاستقرار وتترك ندوبا عميقة بفعل الأزمات الإنسانية وواقع الصراعات المدوية فقد حانت اللحظة لعقد العزم والنوايا المشتركة لكي تتضافر جهودنا لإيجاد حلول شاملة ومستدامة".
ولفتت المسند إلى أن الحروب التي تشهدها غزة ولبنان إلى جانب الأوضاع في سوريا واليمن والسودان تشكل تهديدا يتجاوز حدود المنطقة ليطال الأمن العالمي مسببا موجات من الهجرة غير الشرعية والنزوح الجماعي وتدفق اللاجئين بصورة كبيرة ونمو بيئات خصبة لتوغل الإرهاب والجريمة المنظمة.
وأكدت الحاجة إلى مواجهة هذه التحديات بصلابة وحسم ليس فقط بالقوة الأمنية ولكن أيضا بتعزيز قوة الفكر المستنير ومقاومة الفوضى عبر تعزيز قيم العدل والسلام والتراحم الإنساني والعمل على معالجة جذور الأزمات بعمقها الفكري وسياقاتها الفلسفية الى جانب توحيد الجهود المشتركة لبناء مستقبل يلبي تطلعات الشعوب.
وتقدمت المسند بالتهنئة لخافيير كولومينا على تعيينه كأول ممثل خاص للأمين العام لحلف الناتو للجوار الجنوبي متمنية له كل النجاح في مهمته كما هنأت الجميع بمرور 20 عاما على انطلاق هذه المبادرة معربة عن أملها في أن تظل منارة للتعاون المثمر بين أعضائها ساعية لتحقيق السلام والأمن الذي تنشده الشعوب.
وانطلقت مبادرة اسطنبول للتعاون خلال قمة رؤساء الدول والحكومات في العاصمة التركية أنقرة في يونيو عام 2004 بهدف المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار لاسيما في منطقة الشرق الأوسط على المدى الطويل من خلال عرض للتعاون العملي بين دول الشرق الأوسط الموسع والناتو في مختلف المجالات الأمنية. (النهاية)

س س س / م م ج




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