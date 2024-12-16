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الاتحاد الأوروبي يرحب بمبادرة الأمم المتحدة حول ليبيا

12/16/2024 2:33:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 16 - 12 (كونا) -- رحب الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين بالاقتراح الذي قدمته المسؤولة بالإنابة في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري حول ليبيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال الاتحاد في بيان إن إطلاق المبادرة الجديدة من الأمم المتحدة لإحياء العملية السياسية في ليبيا هو "تطور إيجابي وملائم في الوقت المناسب ونحن نؤيده بالكامل".
وأضاف البيان أن الاتحاد يشجع بقوة جميع الأطراف الليبية والدولية على الانخراط بطريقة هادفة ومسؤولة وبناءة مع الأمم المتحدة وممثليها في ليبيا.
وأكد الاتحاد أن "الالتزام الجماعي بهذه الآلية الجديدة للوساطة أمر بالغ الأهمية لضمان نجاحها".
وجدد الاتحاد الأوروبي دعمه الثابت للدور المركزي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولعملها نحو إيجاد حل سياسي يعتمد على حوار ليبي شامل بين الأطراف الليبية بهدف تجديد شرعية المؤسسات الليبية من خلال الانتخابات الوطنية. (النهاية)

أ ر ن / ف ا س



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