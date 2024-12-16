الاتحاد الأوروبي يرحب بمبادرة الأمم المتحدة حول ليبيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 16 - 12 (كونا) -- رحب الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين بالاقتراح الذي قدمته المسؤولة بالإنابة في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري حول ليبيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال الاتحاد في بيان إن إطلاق المبادرة الجديدة من الأمم المتحدة لإحياء العملية السياسية في ليبيا هو "تطور إيجابي وملائم في الوقت المناسب ونحن نؤيده بالكامل".
وأضاف البيان أن الاتحاد يشجع بقوة جميع الأطراف الليبية والدولية على الانخراط بطريقة هادفة ومسؤولة وبناءة مع الأمم المتحدة وممثليها في ليبيا.
وأكد الاتحاد أن "الالتزام الجماعي بهذه الآلية الجديدة للوساطة أمر بالغ الأهمية لضمان نجاحها".
وجدد الاتحاد الأوروبي دعمه الثابت للدور المركزي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولعملها نحو إيجاد حل سياسي يعتمد على حوار ليبي شامل بين الأطراف الليبية بهدف تجديد شرعية المؤسسات الليبية من خلال الانتخابات الوطنية. (النهاية)
أ ر ن / ف ا س
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