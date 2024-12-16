الرئاسي اليمني يطالب بموقف دولي موحد لمواجهة وردع تهديدات ميليشيا الحوثي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عدن – 16 – 12 (كونا) -- قال عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سلطان العرادة اليوم الاثنين إن تهديدات ميليشيا الحوثي المستمرة للأمن الإقليمي والدولي تتطلب موقفا دوليا موحدا لمواجهتها وردعها.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء خلال لقاء العرادة بالسفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن لمناقشة المستجدات السياسية والعسكرية في الساحة اليمنية وضرورة تعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة لدعم الحكومة وبناء المؤسسات الوطنية وتعزيز قدراتها في مختلف الجوانب بالاضافة الى تعزيز التعاون المشترك في مختلف الجوانب.
وأضاف العرادة أن تلك التهديدات تتطلب مقاربة دولية أكثر صرامة تجاه ميليشيا الحوثي وفرض عقوبات دولية ضد قياداتها وداعميها والعمل على تجفيف مصادر تمويلها وملاحقة شركات وشبكات تهريب الأسلحة والمخدرات وغسيل الأموال التي تستغلها لتمويل أنشطتها.
وأشار إلى أبرز التحديات الراهنة التي تواجه عملية السلام في اليمن في ظل استمرار تصعيد الميليشيا وتهديداتها المستمرة لحركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وتعطيلها لمسار الحل السياسي.
وأكد ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات عملية رادعة ضد ممارسات ميليشيات الحوثي كون المواقف الدولية الناعمة خلال الفترة الماضية شجعتها على الاستمرار في تصعيدها وشن هجماتها على السفن التجارية ومواصلة ممارساتها العدائية التي باتت تمثل تهديدا مباشرا على أمن الملاحة الدولية واستقرار المنطقة.
وأوضح العرادة أن الوضع الاقتصادي والإنساني الراهن يستدعي من المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة تقديم المزيد من الدعم الإنساني العاجل والمساهمة في تمويل مشاريع إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية التي تمثل جزءا أساسيا من استقرار البلاد على المدى البعيد.
ودعا لتوسيع نطاق الدعم الدولي للحكومة اليمنية لتمكينها من القيام بدورها تجاه تخفيف معاناة مواطنيها وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية وتلبية تطلعاتهم في تحقيق الأمن والاستقرار.
من جانبه أكد السفير فاجن التزام حكومة بلاده بدعم الشعب اليمني والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمواجهة التحديات التي تواجهه لافتا إلى أن أمن واستقرار اليمن يشكلان أولوية في سياسة الولايات المتحدة تجاه المنطقة. (النهاية)
س ن ص / م ع ح ع
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