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الرئاسي اليمني يطالب بموقف دولي موحد لمواجهة وردع تهديدات ميليشيا الحوثي

12/16/2024 2:33:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 16 – 12 (كونا) -- قال عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سلطان العرادة اليوم الاثنين إن تهديدات ميليشيا الحوثي المستمرة للأمن الإقليمي والدولي تتطلب موقفا دوليا موحدا لمواجهتها وردعها.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء خلال لقاء العرادة بالسفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن لمناقشة المستجدات السياسية والعسكرية في الساحة اليمنية وضرورة تعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة لدعم الحكومة وبناء المؤسسات الوطنية وتعزيز قدراتها في مختلف الجوانب بالاضافة الى تعزيز التعاون المشترك في مختلف الجوانب.
وأضاف العرادة أن تلك التهديدات تتطلب مقاربة دولية أكثر صرامة تجاه ميليشيا الحوثي وفرض عقوبات دولية ضد قياداتها وداعميها والعمل على تجفيف مصادر تمويلها وملاحقة شركات وشبكات تهريب الأسلحة والمخدرات وغسيل الأموال التي تستغلها لتمويل أنشطتها.
وأشار إلى أبرز التحديات الراهنة التي تواجه عملية السلام في اليمن في ظل استمرار تصعيد الميليشيا وتهديداتها المستمرة لحركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وتعطيلها لمسار الحل السياسي.
وأكد ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات عملية رادعة ضد ممارسات ميليشيات الحوثي كون المواقف الدولية الناعمة خلال الفترة الماضية شجعتها على الاستمرار في تصعيدها وشن هجماتها على السفن التجارية ومواصلة ممارساتها العدائية التي باتت تمثل تهديدا مباشرا على أمن الملاحة الدولية واستقرار المنطقة.
وأوضح العرادة أن الوضع الاقتصادي والإنساني الراهن يستدعي من المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة تقديم المزيد من الدعم الإنساني العاجل والمساهمة في تمويل مشاريع إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية التي تمثل جزءا أساسيا من استقرار البلاد على المدى البعيد.
ودعا لتوسيع نطاق الدعم الدولي للحكومة اليمنية لتمكينها من القيام بدورها تجاه تخفيف معاناة مواطنيها وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية وتلبية تطلعاتهم في تحقيق الأمن والاستقرار.
من جانبه أكد السفير فاجن التزام حكومة بلاده بدعم الشعب اليمني والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمواجهة التحديات التي تواجهه لافتا إلى أن أمن واستقرار اليمن يشكلان أولوية في سياسة الولايات المتحدة تجاه المنطقة. (النهاية)

س ن ص / م ع ح ع




MENAFN16122024000071011013ID1108999076

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