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خروج روسيا وإيران شرط أوروبي لمساندة سوريا - جريدة الوطن السعودية

12/16/2024 2:31:39 PM
(MENAFN- Al Watan) ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في اجتماع ببروكسل، شروط رفع العقوبات عن سوريا، وربطوا تقديم المساعدات بتحقيق ضمانات من الحكومة السورية المؤقتة.
وطالب الاتحاد الأوروبي بضمان أن تكون سوريا في طريقها نحو مستقبل سياسي شامل وسلمي، لا مكان فيه للتطرف أو النفوذ الروسي والإيراني، حيث ذكر وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب أنه يطالب بخروج القواعد العسكرية الروسية من سوريا، معتبرًا ذلك شرطًا ضروريًا لتطبيع العلاقات مع القيادة السورية الجديدة.
مبعوث أوروبي
لتحقيق فهم أوضح للوضع في سوريا، بعد سقوط دمشق في 8 ديسمبر، وفرار الرئيس بشار الأسد إلى موسكو، قرر الاتحاد إرسال مبعوث إلى دمشق، للتواصل مع القادة المؤقتين. وتأتي هذه الخطوة وسط حالة انتقالية تبدو أكثر استقرارًا مما كان متوقعًا، حيث تم احتواء أعمال العنف والنهب إلى حد كبير، لكن القيادة الجديدة لم تقدم رؤية واضحة لإدارة البلاد.
حكومة مؤقتة
تتولى الحكومة المؤقتة إدارة سوريا حتى مارس المقبل، بعدما شُكِّلت من قوى المعارضة السابقة بقيادة ((جماعة تحرير الشام))، المصنفة منظمة إرهابية من قِبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ودعا وزراء الخارجية العرب إلى انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة بناءً على دستور جديد، بينما يضغط المبعوث الأممي إلى سوريا لرفع العقوبات المفروضة على

رسائل أوروبا
قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن الاتحاد يسعى لتحقيق ((حكومة مستقرة وسلمية وشاملة))، مشيرة إلى أن ((المستقبل يبدو متفائلًا، ولكنه مليء بالتحديات)).
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي ينتظر أفعالًا ملموسة وليس مجرد وعود. وفي رسالة واضحة للقيادة الجديدة، شددت كالاس على أن روسيا وإيران ((ليستا حليفتين يمكن الوثوق بهما))، مشيرة إلى تراجع نفوذهما بعد تخليهما عن نظام الأسد.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو: ((يجب تحقيق هذه الشروط قبل أي رفع للعقوبات أو إرسال مساعدات تنموية)).
من جهته، أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، ضرورة احترام ما سماه ((الخطوط الحمراء))، لافتا إلى أهمية الوحدة الوطنية واستقلال القرار السوري.
دمار اقتصادي
أشار الوزراء إلى أن عقودًا من حكم عائلة الأسد تركت سوريا في حالة دمار اقتصادي، مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، إلى جانب انتشار الفساد.
وفي حين يعيش الملايين من السوريين كلاجئين، توقف الاتحاد الأوروبي عن قبول طلبات لجوء جديدة من السوريين، مكتفيًا بمساعدة الراغبين في العودة إلى

العقوبات على سوريا
بدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على سوريا في 2011، وشملت تجميد أصول وحظر سفر استهدفا 316 فردًا و86 كيانًا على خلفية حملة النظام ضد المحتجين. واليوم، يربط الاتحاد رفع العقوبات بتحقيق إصلاحات جوهرية، لضمان مستقبل مستقر لسوريا.
من شروط الاتحاد الأوروبي ؛1 - انتقال سياسي يشمل جميع الأقليات. واحترام حقوق الإنسان والمرأة. رفض الإرهاب والتطرف. ضمان وحدة الأراضي السورية ورفض أي تدخل أجنبي.و رفض وجود روسيا وأي نفوذ

أبرز العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا:
1 - تجميد الأصول:
جُمدت أصول 316 شخصًا و86 كيانًا سوريًا متهمين بدعم نظام بشار الأسد.
2 - حظر السفر:
منع الشخصيات السورية المشمولة بالعقوبات من دخول دول الاتحاد الأوروبي.
3 - حظر استيراد النفط:
فرض حظر كامل على استيراد النفط السوري ومنتجاته إلى دول الاتحاد الأوروبي.
4 - قيود على المعاملات المالية:
تجميد أصول البنوك السورية في أوروبا، ومنع التعاملات المالية مع مؤسسات مرتبطة بالنظام.
5 - حظر تصدير التكنولوجيا:
منع تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد تُستخدم في القمع أو مراقبة الاتصالات.
6 - وقف المساعدات التنموية:
تعليق تقديم أي مساعدات تنموية لسوريا ما لم يتم تحقيق انتقال سياسي شامل.
7 - قيود على الطيران:
حظر الرحلات الجوية لشركات الطيران السورية إلى دول الاتحاد الأوروبي.
8 - تقييد صادرات الطاقة والوقود:
حظر تصدير معدات وتقنيات متعلقة بإنتاج النفط والغاز.
9 - قيود على الشركات:
منع الشركات الأوروبية من الاستثمار أو إقامة شراكات مع كيانات اقتصادية سورية مرتبطة بالنظام.
10 - حظر الأسلحة:
منع تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى سوريا.

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