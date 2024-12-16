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الداخلية تضبط شبكة إجرامية تمتهن تهريب المخدرات عبر مؤسسة استيراد نحل محلية

12/16/2024 2:31:23 PM
(MENAFN- Al Watan) صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه في إطار جهود مكافحة نشاطات تهريب المخدرات إلى المملكة وترويجها، وبناء على ما توافر من معلومات لدى الجهة المختصة بوزارة الداخلية، فقد تمكنت الوزارة من كشف وضبط شبكة إجرامية تمتهن تهريب المخدرات، عبر مؤسسة استيراد نحل محلية.
وأوضح المصدر أنه تم القبض على عناصر الشبكة المكونة من (5) أشخاص، (4) وافدين من الجنسية المصرية ومواطن، تعددت أدوارهم الإجرامية في تهريب المخدرات وذلك باستيراد خلايا نحل عبر مؤسسة مناحل، وإخفاء أقراص الإمفيتامين المخدر داخلها وشحنها إلى المملكة واستقبالها ونقلها في مركبة (براد) إلى محافظة الدرب بمنطقة جازان وترويجها، والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد أن الجهات الأمنية ستتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن هذه البلاد واستقرارها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها كائنًا من كان متيقظة لجميع المخططات الإجرامية التي تحاك لاستهداف أمن الوطن وشبابه بالمخدرات

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