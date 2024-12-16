الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال المملكة

(MENAFN
- Al Watan)
سجلت محافظة طريف اليوم أدنى درجات الحرارة على مستوى المملكة، حيث بلغت درجة الحرارة الصغرى 4 درجات مئوية تحت الصفر، لتكون الأكثر برودة منذ بداية فصل الشتاء أرصاديًا. وحلت محافظتا القريات ورفحاء في المرتبة الثانية بدرجة حرارة بلغت 3 درجات مئوية تحت الصفر، تليها مدينة عرعر بدرجتين مئويتين تحت الصفر، ثم حائل بدرجة واحدة تحت الصفر، وسكاكا عند صفر درجة مئوية.
وأوضح الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين بن محمد القحطاني في تقرير للمركز اليوم أن مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، وشمال المنطقة الشرقية ستستمر في التأثر بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس المقبلين, وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة الصغرى ستتراوح بين 3 درجات وصفر درجة مئوية. ودعا إلى ضرورة متابعة تقاريره المستمرة عبر قنواته الرسمية، والالتزام بإرشادات السلامة الصادرة عن الجهات المعنية، حرصًا على سلامة الجميع في ظل هذه الأجواء الباردة.
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