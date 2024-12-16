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الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال المملكة

12/16/2024 2:31:23 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت محافظة طريف اليوم أدنى درجات الحرارة على مستوى المملكة، حيث بلغت درجة الحرارة الصغرى 4 درجات مئوية تحت الصفر، لتكون الأكثر برودة منذ بداية فصل الشتاء أرصاديًا. وحلت محافظتا القريات ورفحاء في المرتبة الثانية بدرجة حرارة بلغت 3 درجات مئوية تحت الصفر، تليها مدينة عرعر بدرجتين مئويتين تحت الصفر، ثم حائل بدرجة واحدة تحت الصفر، وسكاكا عند صفر درجة مئوية.
وأوضح الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين بن محمد القحطاني في تقرير للمركز اليوم أن مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، وشمال المنطقة الشرقية ستستمر في التأثر بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس المقبلين, وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة الصغرى ستتراوح بين 3 درجات وصفر درجة مئوية. ودعا إلى ضرورة متابعة تقاريره المستمرة عبر قنواته الرسمية، والالتزام بإرشادات السلامة الصادرة عن الجهات المعنية، حرصًا على سلامة الجميع في ظل هذه الأجواء الباردة.

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