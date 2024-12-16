440 قضية جزائية تنظرها المحاكم يوميا

(MENAFN
- Al Watan)
تصدرت منطقة الرياض عدد القضايا الجزائية المنجزة بـ 7895 قضية و9135 حكمًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 6780 قضية و8527 حكمًا، وذلك خلال الربع الرابع من العام الجاري في الوقت الذي انخفض اجمالي القضايا الجزائية المنجزة خلال الربع الرابع إلى 30829 قضية بواقع 440 قضية يوميًا، و36.506 أحكام، مقارنة بالقضايا في الربع الثالث التي بلغت 37392 قضية منجزة، و43698 حكمًا.
من جانبه أوضح المحامي عاصم الملا، أن القضايا الجزائية هي جميع القضايا المتعلقة بالمخالفات التي لا تصل إلى مستوى الجرائم الجنائية وتشمل القضايا التي تؤدي لغرامات مالية وعقوبات تأديبية مثل قضايا المخدرات والسرقات وقضايا الجرائم المعلوماتية وقضايا المضاربات والجنايات مثل جرائم القتل والتزوير والرشوة والسب والقذف، وهذه تتطلب إجراءات قانونية دقيقة تتمثل في تقديم الدعوى، والتحقيق، والمحاكمة، وإصدار الأحكام بشأنها.
القضايا المنجزة والأحكام بعدد من المناطق
الشرقية
3840
3828
عسير
2542
2926
جازان
2531
2963
المدينة المنورة
1779
1992
القصيم 1274
1416
تبوك
1181
1374
حائل
772
871
الجوف
689
765
الباحة
549
589
نجران
586
671
الحدود الشمالية
441
449
MENAFN16122024000089011017ID1108999033
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