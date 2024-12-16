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440 قضية جزائية تنظرها المحاكم يوميا

12/16/2024 2:31:23 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت منطقة الرياض عدد القضايا الجزائية المنجزة بـ 7895 قضية و9135 حكمًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 6780 قضية و8527 حكمًا، وذلك خلال الربع الرابع من العام الجاري في الوقت الذي انخفض اجمالي القضايا الجزائية المنجزة خلال الربع الرابع إلى 30829 قضية بواقع 440 قضية يوميًا، و36.506 أحكام، مقارنة بالقضايا في الربع الثالث التي بلغت 37392 قضية منجزة، و43698 حكمًا.
من جانبه أوضح المحامي عاصم الملا، أن القضايا الجزائية هي جميع القضايا المتعلقة بالمخالفات التي لا تصل إلى مستوى الجرائم الجنائية وتشمل القضايا التي تؤدي لغرامات مالية وعقوبات تأديبية مثل قضايا المخدرات والسرقات وقضايا الجرائم المعلوماتية وقضايا المضاربات والجنايات مثل جرائم القتل والتزوير والرشوة والسب والقذف، وهذه تتطلب إجراءات قانونية دقيقة تتمثل في تقديم الدعوى، والتحقيق، والمحاكمة، وإصدار الأحكام بشأنها.
القضايا المنجزة والأحكام بعدد من المناطق
الشرقية
3840
3828
عسير
2542
2926
جازان
2531
2963
المدينة المنورة
1779
1992
القصيم 1274
1416
تبوك
1181
1374
حائل
772
871
الجوف
689
765
الباحة
549
589
نجران
586
671
الحدود الشمالية
441
449

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