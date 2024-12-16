بورصة عمان تغلق على ارتفاع
التاريخ
12/16/2024 2:30:34 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.26 بالمئة إلى مستوى 2429 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 4.4 مليون سهم، بقيمة 6.2 مليون دينار، نتيجة عقد 2094 صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 31 شركة أظهرت انخفاضًا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 27 شركة، واستقرت أسهم 33 شركة أخرى.
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