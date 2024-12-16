بورصة عمان تغلق على ارتفاع

أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.26 بالمئة إلى مستوى 2429 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 4.4 مليون سهم، بقيمة 6.2 مليون دينار، نتيجة عقد 2094 صفقة.



ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 31 شركة أظهرت انخفاضًا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 27 شركة، واستقرت أسهم 33 شركة أخرى.