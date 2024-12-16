بيتكوين تتخطى حاجز 100 ألف دولار

ارتفعت عملة "بيتكوين" الرقمية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق لتتخطى حاجز 106 آلاف دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، مدعومة بتعليقات للرئيس الأميركي المنتخب دونالد تشير إلى اعتزامه إنشاء احتياطي استراتيجي أميركي لـ "بيتكوين" على غرار احتياطات النفط الاستراتيجية.



وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، سجلت عملة "بيتكوين"، أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم، أعلى مستوى لها عند 106533دولارا.



وتدفق نحو 10 مليارات دولار على صناديق تداول البيتكوين منذ انتخاب ترمب رئيسا للولايات المتحدة كصافي استثمارات إيجابية على هذه الصناديق بدعم من وعود ترمب بمساندة هذا القطاع، ليرتفع إجمالي الاستثمارات بهذه الصناديق الى أكثر من 113 مليار دولار.