بيتكوين تتخطى حاجز 100 ألف دولار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت عملة "بيتكوين" الرقمية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق لتتخطى حاجز 106 آلاف دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، مدعومة بتعليقات للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تشير إلى اعتزامه إنشاء احتياطي استراتيجي أميركي لـ "بيتكوين" على غرار احتياطات النفط الاستراتيجية.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، سجلت عملة "بيتكوين"، أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم، أعلى مستوى لها عند 106533دولارا.
وتدفق نحو 10 مليارات دولار على صناديق تداول البيتكوين منذ انتخاب ترمب رئيسا للولايات المتحدة كصافي استثمارات إيجابية على هذه الصناديق بدعم من وعود ترمب بمساندة هذا القطاع، ليرتفع إجمالي الاستثمارات بهذه الصناديق الى أكثر من 113 مليار دولار.
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