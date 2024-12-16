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المغتربون الأردنيون حولوا 3 مليارات دولار في 9 أشهر

12/16/2024 2:30:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الى تسجيل حوالات المغتربين الأردنيين للمملكة ارتفاعاً خلال العشرة شهور الأولى من عام 2024 بنسبة 3.1% لتصل إلى 2,952.1 مليون دولار، وذلك مقابل 2,862.1 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2023.


ومن جهة أخرى، بلغ الدخل السياحي خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2024 ما قيمته 6,691.7 مليون دولار بانخفاض نسبته 3.1% بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023. ويعود ذلك الى تراجع اعداد السياح بنسبة 4.9%.

وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين بنسبة 7.4% والعرب بنسبة 12.5%، في حين تراجع الدخل السياحي من الجنسيات الأوروبية والأمريكية والجنسيات الأخرى بنسبة 55.4% و37.4% و17.8% على التوالي.


وعلى صعيد أخر، تظهر البيانات ارتفاعًا في الانفاق على السياحة في الخارج خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2024 بنسبة 3.3% ليصل الى 1,789.0 مليون دولار مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023.

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