نمو ودائع القطاع المصرفي 6.6% في 10 شهور

نما حجم الودائع التي يضمها القطاع المصرفي المحلي، بنسبة 5.8% في 10 شهور من العام الحالي، مقارنة بنهاية 2023 كاملا، وبنسبة 6.6% مقارنة بنهاية تشرين الأول من العام ذاته، وفقا لأحدث بيانات البنك المركزي.



وتشير الأرقام، إلى أن قيمة ودائع الجهاز المصرفي، حتى نهاية تشرين الأول من العام الحالي، بلغت 42.195 مليار دينار، مقارنة مع 39.570 مليار دينار، في 10 شهور من 2023، فيما بلغت بنهاية العام ذاته، 39.864 مليار دينار.



وتصدر القطاع الخاص، المقيم المشهد كالعادة، وسيطر على الحجم الأكبر من الودائع حتى نهاية تشرين الأول من عام 2024، بقيمة بلغت، 36.015 مليار دينار تقريبا، وبنحو 85.3%، من إجمالي حجم الودائع، مقارنة مع 33.960، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.



أما القطاع الخاص، غير المقيم، فاحتل المرتبة الثانية، من ناحية قيمة الودائع لدى الجهاز المصرفي، في 10 شهور من العام الحالي، بـ 6.180 مليار دينار، قياسا إلى 5.610 مليار دينار، مع نهاية تشرين الأول من عام 2023.



القطاع العام، بدوره، حاز على 3.265 مليار دينار، في الفترة من كانون الثاني، ولغاية تشرين الأول، من عام 2024، مقابل، 3.247 مليار دينار، في عشرة شهور من عام 2023.



وبلغت قيمة ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية، بنهاية تشرين الأول من العام الحالي، قرابة 532 مليون دينار، مرتفعة عن الفترة الممتدة بين كانون الثاني، وتشرين الأول من 2023، عندما بلغت نحو 513 مليون دينار.