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شركات تأمين تدرس إلغاء رخصة تأمين المركبات لتجنب خسائر ضد الغير

12/16/2024 2:30:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- تدرس بعض مجالس ادارات شركات التأمين العاملة في المملكة الغاء رخصة تأمين المركبات الحاصلة عليها من الجهات الحكومية، تفاديا للخسائر الفادحة التي تتكبدها سنويا نتيجة التأمين ضد الغير.

وشخص مصدر مطلع واقع قطاع التأمين الالزامي باستنزاف مستمر للشركات المتعاملة به، نتيجة تفاقم خسائره، وهو الأمر الذي تسبب بخروج شركات تأمين في الآونة الأخيرة من السوق وأثر سلباً على الأوضاع المالية للعديد من الشركات الأخرى نتيجة زيادة حصتها من هذا النوع من التأمين.

وأوضح المصدر أن التأمين الالزامي هو وثيقة تصدرها شركة التأمين تغطي المسؤولية القانونية في مواجهة الغير لحامل تلك الوثيقة، مشيرا الى أن خسائر هذا النوع على قطاع التأمين ككل تصل سنويا الى 20 مليون دينار واصفا هذه التقديرات بـ "المتحفظة".

وأفاد خبراء تأمين إلى إن خروج شركات من السوق بسبب خسائر التأمين الإلزامي أدى إلى انتقال العبء الى الشركات الأخرى والتي كانت تاريخياً تتمتع بأوضاع مالية مستقرة مما أدى إلى تراجع أدائها.

وتمت تصفية 3 شركات تأمين منذ العام 2022 من أصل 23 شركة كانت تعمل في السوق، وحول السبب الذي يؤدي الى خسائر في تأمين المركبات، وضع الخبراء تشخيصا لبعض الممارسات ومن أهمها الاتجار بحوادث المركبات بواسطة الظاهرة المسماة بـ "شراء الكروكات"، بالإضافة إلى التغير الكبير في قطاع النقل وذلك بظهور المركبات التي تعمل بالتطبيقات الذكية الذي أدى إلى زيادة كبيرة في نسبة الحوادث لم يقابلها زيادة في أسعار تأمين هذه المركبات، والعديد من الأسباب الأخرى.

وتشير أرقام البنك المركزي إلى أن إجمالي أقساط التأمين حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام قد بلغت 603 ملايين دينار، مرتفعة بقرابة 28 مليون دينار مقارنة بنهاية أيلول من 2023، عندما وصلت قيمة هذه الأقساط إلى 575 مليون دينار.

واستحوذ تأمين المركبات خلال هذه الفترة على النسبة الكبرى من أقساط التأمين بقيمة بلغت 201 مليون دينار، ثم حلّ التأمين الطبي في المرتبة الثانية من ناحية الأقساط وبفارق بسيط عن تأمين المركبات بواقع 191 مليون دينار تقريبا.

من ناحية أخرى، ارتفع إجمالي قيمة التعويضات التي دفعتها شركات التأمين في التسعة شهور الأولى من العام الحالي بقيمة 25 مليون دينار، ووصلت بالتالي إلى 393 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، إذ بلغت في ذلك الوقت قرابة 368 مليون دينار.

وكما هو الحال في الأقساط، استحوذ تأمين المركبات على الحصة الكبرى من التعويضات المدفوعة بنهاية أيلول من العام الحالي بقرابة 48.3% ووصلت قيمة هذه التعويضات إلى 190 مليون دينار تقريبا، ليأتي التأمين الطبي ثانيا في القائمة بـ 145 مليون دينار وبقرابة 37% من هذه التعويضات.

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