مؤشر بورصة عمان يرتفع 0.26%

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2429.26 نقطة، بارتفاع نسبته 0.26 %.
وبلغ حجم التداول
الإجمالي حوالي 6.2 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.5 مليون سهم، نفذت من خلال 2،094 عقدا.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 91 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 27 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و31 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.84 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.29 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات نسبة 0.24 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الصناعات الهندسية والإنشائية، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات التجارية، الطاقة والمنافع، الصناعات الكيماوية، الأدوية والصناعات الطبية 2.41 %، 1.66 %، 1.31 %، 0.50 %، 0.28 %، 0.20 %، 0.18 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع صناعات الملابس والجلود والنسيج، الخدمات المالية المتنوعة، النقل، الخدمات الصحية، العقارات، الفنادق والسياحة، البنوك، الخدمات التعليمية 2.98 %، 1.26 %، 0.62 %، 0.46 %، 0.39 %، 0.27 %، 0.24 %، 0.15 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي، عمون الدولية للاستثمارات المتعددة بنسبة 5.00 %، المحفظة الوطنية للأوراق المالية بنسبة 4.84 %، المعاصرون للمشاريع الإسكانية بنسبة 4.35 %، الموارد الصناعية الأردنية بنسبة 4.00 %، وإنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة بنسبة 3.70 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي، سبأ للطاقة المتجددة بنسبة 4.96 %، الشرق الأوسط القابضة بنسبة 4.92 %، المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 3.33 %، المتكاملة للنقل المتعدد بنسبة 3.03 %، ومصانع الآجواخ الأردنية بنسبة 2.99 %.
MENAFN16122024000072011014ID1108998996
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.