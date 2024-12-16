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مؤشر بورصة عمان يرتفع 0.26%

12/16/2024 2:30:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2429.26 نقطة، بارتفاع نسبته 0.26 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 6.2 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.5 مليون سهم، نفذت من خلال 2،094 عقدا.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 91 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 27 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و31 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.84 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.29 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات نسبة 0.24 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الصناعات الهندسية والإنشائية، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات التجارية، الطاقة والمنافع، الصناعات الكيماوية، الأدوية والصناعات الطبية 2.41 %، 1.66 %، 1.31 %، 0.50 %، 0.28 %، 0.20 %، 0.18 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع صناعات الملابس والجلود والنسيج، الخدمات المالية المتنوعة، النقل، الخدمات الصحية، العقارات، الفنادق والسياحة، البنوك، الخدمات التعليمية 2.98 %، 1.26 %، 0.62 %، 0.46 %، 0.39 %، 0.27 %، 0.24 %، 0.15 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي، عمون الدولية للاستثمارات المتعددة بنسبة 5.00 %، المحفظة الوطنية للأوراق المالية بنسبة 4.84 %، المعاصرون للمشاريع الإسكانية بنسبة 4.35 %، الموارد الصناعية الأردنية بنسبة 4.00 %، وإنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة بنسبة 3.70 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي، سبأ للطاقة المتجددة بنسبة 4.96 %، الشرق الأوسط القابضة بنسبة 4.92 %، المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 3.33 %، المتكاملة للنقل المتعدد بنسبة 3.03 %، ومصانع الآجواخ الأردنية بنسبة 2.99 %.

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