Monday, 16 December 2024 08:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


5.45 مليون دينار نفقات رأسمالية لـالإسكان والتطوير

12/16/2024 2:30:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات






عمان- انخفضت النفقات الرأسمالية للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري في موازنة العام المقبل الى 5.45 مليون دينار بعد أن كانت في إعادة التقدير للعام الحالي 6.9 مليون دينار بتراجع وصل إلى 1.45 مليون دينار.
كما انخفض مجموع النفقات الجارية والرأسمالية للمؤسسة في مشروع قانون الموازنة للعام المقبل بمقدار 1.198 مليون دينار، إذ يبلغ في المقدر للعام المقبل 9.443 مليون دينار بعد أن كان في إعادة التقدير للعام الحالي 10.641 مليون.
بينما ارتفعت النفقات الجارية بمقدار 252 ألف دينار، إذ بلغت في مشروع موازنة العام المقبل 3.993 مليون دينار بعد أن كانت في إعادة التقدير للعام الحالي 3.741 مليون دينار.
ومن أهم القضايا والتحديات التي تواجه المؤسسة، بحسب مشروع القانون، ضعف القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الخام للبناء وارتفاع الضرائب
ومن أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2025 والمعاد تقديره 2024 في بند النفقات الجارية، زيادة مخصصات مجموعة تعويضات العاملين بنحو (234) ألف دينار عن إعادة التقدير لعام 2024 ذلك نتيجة للزيادة الطبيعية لرواتب الموظفين ورصد المخصصات المالية اللازمة لتعبئة كلف الوظائف الشاغرة المتبقية من الأعوام السابقة والمحدثة على جدول تشكيلات الوظائف لعام 2024.
وأقرت الحكومة الإستراتيجية الوطنية للإسكان عام 1989 حيث التزمت بتنفيذ التوصيات الناجمة عنها.

MENAFN16122024000072011014ID1108998995

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث