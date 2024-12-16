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توجه لوضع دليل للمهارات الرقمية يشمل كبار السن

12/16/2024 2:30:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






تتوجه الحكومة ومن خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إلى وضع دليل شامل للمهارات الرقمية يتضمن المهارات الرقمية المطلوبة في المستقبل، ليكون دليلا شاملا ومرشدا لجميع فئات المجتمع الأردني مع تركيز على فئة كبار السن وذوي الهمم وشريحة السيدات وخصوصا الفتيات صغيرات السن.
واقترحت الحكومة هذا التوجه ضمن ما ورد من مقترحات ومحاور في سياسة الشمول الرقمي التي تسعى لإصدارها والمضي في تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، تحت إطار محور خاص يعنى بالمهارات الرقمية.
وقالت الحكومة في مسودة السياسة، التي حصلت الغد على نسخة منها بأنها تدرك أن التطور الرقمي المتسارع يشكل تحديا أمام الفئات التي تعاني من الفجوات المعرفية الرقمية ونقص المهارات اللازمة للتعامل مع الواقع الرقمي الجديد، وأن تنمية المهارات الرقمية لدى كافة فئات المجتمع وخاصة الأشخاص من ذوي الهمم وكبار السن والمرأة والفتيات صغيرات السن هي أولوية وطنية.
وأكدت الحكومة في مسودة السياسة، التي انتهت من الاستشارة العامة بشأنها وتمضي في إجراءات تجويدها وإصدارها بشكلها النهائي، أن الحكومة ستطلب من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وضع دليل شامل للمهارات الرقمية بحيث يتضمن هذا الدليل أنواع المهارات الرقمية والمستويات المطلوبة وآلية لتقييم المهارات مع التركيز على احتياجات كبار السن وذوي الإعاقة والنساء والفتيات صغيرات السن والطلبة من مهارات ومعارف رقمية.
وبينت الحكومة في السياسة أن على وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية والمهنية العمل على توفير البرامج التدريبية لكافة أنواع المهارات وبكافة المستويات للفئات غير المقتدرة لبناء قدرات مجتمعية رقمية قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية المترتبة على الرقمنة وتكنولوجيا المستقبل.
وقالت إن الحكومة ضمن هذه السياسة ستطلب من المجلس الوطني لشؤون الأسرة وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عقد جلسات توعية رقمية بحيث يجري خلال هذه الجلسات الوصول إلى كبار السن في مختلف مناطق المملكة لتزويدهم بالمهارات الرقمية الأساسية اللازمة لضمان إدماجهم في المجتمع الرقمي والاستفادة من الخدمات الرقمية المختلفة.

MENAFN16122024000072011014ID1108998994

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