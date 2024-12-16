توجه لوضع دليل للمهارات الرقمية يشمل كبار السن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين
تتوجه الحكومة ومن خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إلى وضع دليل شامل للمهارات الرقمية يتضمن المهارات الرقمية المطلوبة في المستقبل، ليكون دليلا شاملا ومرشدا لجميع فئات المجتمع الأردني مع تركيز على فئة كبار السن وذوي الهمم وشريحة السيدات وخصوصا الفتيات صغيرات السن.
واقترحت الحكومة هذا التوجه ضمن ما ورد من مقترحات ومحاور في سياسة الشمول الرقمي التي تسعى لإصدارها والمضي في تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، تحت إطار محور خاص يعنى بالمهارات الرقمية.
وقالت الحكومة في مسودة السياسة، التي حصلت الغد على نسخة منها بأنها تدرك أن التطور الرقمي المتسارع يشكل تحديا أمام الفئات التي تعاني من الفجوات المعرفية الرقمية ونقص المهارات اللازمة للتعامل مع الواقع الرقمي الجديد، وأن تنمية المهارات الرقمية لدى كافة فئات المجتمع وخاصة الأشخاص من ذوي الهمم وكبار السن والمرأة والفتيات صغيرات السن هي أولوية وطنية.
وأكدت الحكومة في مسودة السياسة، التي انتهت من الاستشارة العامة بشأنها وتمضي في إجراءات تجويدها وإصدارها بشكلها النهائي، أن الحكومة ستطلب من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وضع دليل شامل للمهارات الرقمية بحيث يتضمن هذا الدليل أنواع المهارات الرقمية والمستويات المطلوبة وآلية لتقييم المهارات مع التركيز على احتياجات كبار السن وذوي الإعاقة والنساء والفتيات صغيرات السن والطلبة من مهارات ومعارف رقمية.
وبينت الحكومة في السياسة أن على وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية والمهنية العمل على توفير البرامج التدريبية لكافة أنواع المهارات وبكافة المستويات للفئات غير المقتدرة لبناء قدرات مجتمعية رقمية قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية المترتبة على الرقمنة وتكنولوجيا المستقبل.
وقالت إن الحكومة ضمن هذه السياسة ستطلب من المجلس الوطني لشؤون الأسرة وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عقد جلسات توعية رقمية بحيث يجري خلال هذه الجلسات الوصول إلى كبار السن في مختلف مناطق المملكة لتزويدهم بالمهارات الرقمية الأساسية اللازمة لضمان إدماجهم في المجتمع الرقمي والاستفادة من الخدمات الرقمية المختلفة.
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