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فصل الكهرباء بعد 30 يوما على صدور الفاتورة.. لمصلحة من؟

12/16/2024 2:30:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






عمان- إن لم تدفع قيمة فاتورة الكهرباء خلال 30 يوما من صدورها، ستحرم من التيار، لتفادي تراكم الذمم المالية المستحقة عليك ولحماية الحقوق ومعالجة مشكلة المطالبات العديدة من قبل مالكي العقارات للمستأجرين، هكذا تشخص هيئة الطاقة المشكلة وتحلها.
الخطوة لاقت استحسانا من البعض، لكن آخرين يرونه انفصالا عن الواقع ولا يتماشى مع الواقع الاقتصادي الذي تعيشه الشريحة الأكبر من المواطنين.
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن قالت في وقت سابق إن التعليمات الصادرة عام 2011 حددت مدة 30 يوما من تاريخ إصدار الفاتورة للتسديد وتفادي فصل التيار بغض النظر عن قيمة هذه الفاتورة، وقررت أخيرا تفعيل هذا التشريع.
خبراء أكدوا لـ"الغد" أن الإلزام بالسداد ضمن فترة محددة يقلل من تراكم الالتزمات، إلا أنه بالمقابل لا يراعي الصحة المالية للكثير من المواطنين الذين يضطرون لتأجيل دفعات منها الفواتير الشهرية.
وحول معضلة المطالبات بين المالكين والمستأجرين ليقم فواتير متأخرة، يروي خالد حسين وهو صاحب عمارة بأحد مناطق عمان ويؤجر شققها، تجربته بأنه واجه عدة حالات خروج لمستأجرين بسبب تراكم الأجرة وعدم مقدرتهم على سدادها، ليفاجأ في كل مرة بوجود فواتير متراكمة لصالح شركة الكهرباء بمبالغ كبيرة لم يقم المستأجر بسدادها كما أنه فقد التواصل معهم ما يضطره لسداد هذه المبالغ.
ويتحدث حسين اضطراره لدفع قرابة 1000 دينار في إحدى المرات، لتخليص ساعة شقة كان يؤجرها بعد خروج المستأجر بشكل مفاجئ وتغيير رقم هاتفه، وكان التيار مفصولا عن الساعة بسبب تراكم الفواتير واضطر لإعادته لأنه قام بتأجير الشقة.
وعليه، يرى أن وجود آلية تضمن سداد الفواتير في موعدها يحفظ حقوق شريحة كبيرة من أصحاب العقارات كما أنه في الوقت ذاته يحول دون تراكم المبالغ على المستهلكين، إذ إن المبالغ الصغيرة يمكن تدبرها أما في حال تراكمها فسيكون الوضع أصعب.
هذا الرأي اتفق معه عبدالرحمن هديب، الذي يرى أن تحديد مدة لسداد الفواتير يتيح ترتيب سدادها من قبل المشتركين وتخصيص أولوية أو مخصصات لها ضمن المصاريف الشهرية لأنها تكون أقل مما لو تراكمت لعدة أشهر.
كما يقول إن مدة الشهر يمكن أن تكون كافية لتدبير قيمة الفاتورة قبل أن تتراكم لمبالغ يصعب سدادها.
وبلغ عدد المشتركين في التيار الكهربائي بنهاية العام الماضي 2.48 مليون مشترك مقارنة مع 2.42 مليون مشترك بنهاية العام الذي سبقه بحسب هيئة الطاقة والمعادنن، منهم نحو 1.5 مليون مسترك حاصل على دعم التعرفة الكهربائية.
وجهة النظر هذه قابلتها في بعض الحالات آراء مخالفة، حيث تبدي (أم كريم) مخاوف من عدم قدرتها السداد ضمن الوقت المتاح نظرا لوضعها الاقتصادي الصعب.
وتشرح أم كريم أنها بالكاد تؤمن في كل شهر متطلبات الأسرة ما بين أجرة سكن وتتراكم هي الأخرى في كثير من المرات، وبين مستلزمات المعيشة من طعام وشراب وأجور نقل مصاريف مدارس.
وتقول "كثيرا ما كنت أؤجل سداد فواتير الكهراء إلى أن أتمكن من تأمين جزء منها، إما من استدانة أو جمعية مع الجارات أو تأجيل شراء أمر ما تحتاجه أسرتها".
وفي هذا الخصوص، يرى الخبير الاقتصادي د.حسام عايش إنه على الرغم من أن الإلزام بسداد الفواتير لمصلحة كل الأطراف، إلى أن ذلك يجب أن يترافق مع أدوات ووسائل لكيفية السداد وفقا لشرائح دخل الأسر.
ويقول عايش إن نظرنا للأمر من زاوية إيجابية فإن الإلزام بالسداد ضمن فترة محددة يقلل من تراكم الالتزمات وما لها من أثر سلبي على المستهلكين وتقليل الأعباء المستقبلية عليهم وترتيب أولويات الانفاق، بحيث يتم تخصيص أولويات للنفقات الثابتة، إلا أنه بالمقابل يجب مراعاة الصحة المالية للكثير من المواطنين والتي تضطرهم إلى تأجيل دفعات منها الفواتير الشهرية.
خطوة الإلزام بمدة محددة، ستضغط وفقا لعايش على الكثير من الأسر، مبديا في نفس الوقت تخوفه من أن ذلك قد يدفع تجاه الاستجرار غير المشروع للكهرباء، ما يستلزم إيجاد نظام للتعامل مع الشرائح بحسب إمكاناتها.
من جهتها، قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن د. تحرير القاق: إن تحديد فترة الالتزام بتسديد فواتير الكهرباء تم تنظيمها بموجب التعليمات المنظمة لحالات قطع تزويد الطاقة الكهربائية عن المستهلكين الصادرة عن الهيئة والمنشورة في الجريدة الرسمية منذ عام 2011، بحيث يتم تسديد المبالغ المالية المستحقة على المستهلك جراء تزويده بالطاقة الكهربائية خلال 30 يوما من إصدار فاتورة الكهرباء، وللشركة فصل التيار الكهربائي عن الاشتراك الذي لم تسدد الذمم المستحقة عليه بانقضاء هذه المدة.
وأضافت أن شركات الكهرباء ملزمة بموجب التشريعات والرخص الممنوحة لها بالمحافظة على استمرارية تزويد التيار الكهربائي لكافة المشتركين والتي شهدت التزاماً واضحاً في السنوات الأخيرة، وفي المقابل فإن الالتزام من قبل الجميع شركات ومستهلكين يضمن المحافظة على استمرارية التزويد وتفادي تراكم الذمم المالية المستحقة وبالتالي تعذر تسديدها.
وبينت القاق أن الإجراء يسهم أيضا في حماية الحقوق ومعالجة المطالبات العديدة من قبل مالكي العقارات المؤجرين لها، والتي قد تشكل دخلهم الوحيد جرّاء عدم التزام بعض المستأجرين بدفع المبالغ المترتبة عليهم وإخلاء العقار مع تراكم عدة فواتير غير مسددة. وبينت أن معظم ذوي الدخل المحدود ضمن الأكثر التزاما بالسداد في الوقت المحدد.

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