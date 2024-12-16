منتدى للمحيط الإقليمي بجازان

(MENAFN
- Al Watan)
ينظم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم منتدى ((شباب الإنسان والمحيط الحيوي العربي الإقليمي الأول 2024))، خلال الفترة (17 - 19) ديسمبر الجاري في مدينة جازان، بمشاركة نخبة من المختصين وصناع القرار، وعدد من مسؤولي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ((اليونسكو)) وبرنامج ((الإنسان والمحيط الحيوي)) التابع لها في المنطقة العربية.
ويسعى المنتدى لتعزيز مشاركة الشباب في إدارة محميات المحيط الحيوي في العالم العربي، بما يتماشى مع أهداف برنامج الإنسان والمحيط الحيوي ((الماب))، وإطار العمل العالمي للتنوع الأحيائي، وبما يتواكب مع جهود ((اليونسكو)) في تمكين الشباب التي تستند إلى برنامج ((الماب))، إضافة إلى الشبكات الشبابية العالمية كالشبكة العالمية للتنوع البيولوجي وشبكات العمل المناخي.
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