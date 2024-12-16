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منتدى للمحيط الإقليمي بجازان

12/16/2024 2:22:36 PM
(MENAFN- Al Watan) ينظم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم منتدى ((شباب الإنسان والمحيط الحيوي العربي الإقليمي الأول 2024))، خلال الفترة (17 - 19) ديسمبر الجاري في مدينة جازان، بمشاركة نخبة من المختصين وصناع القرار، وعدد من مسؤولي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ((اليونسكو)) وبرنامج ((الإنسان والمحيط الحيوي)) التابع لها في المنطقة العربية.
ويسعى المنتدى لتعزيز مشاركة الشباب في إدارة محميات المحيط الحيوي في العالم العربي، بما يتماشى مع أهداف برنامج الإنسان والمحيط الحيوي ((الماب))، وإطار العمل العالمي للتنوع الأحيائي، وبما يتواكب مع جهود ((اليونسكو)) في تمكين الشباب التي تستند إلى برنامج ((الماب))، إضافة إلى الشبكات الشبابية العالمية كالشبكة العالمية للتنوع البيولوجي وشبكات العمل المناخي.

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