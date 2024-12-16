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المذيع الوكيل

12/16/2024 2:22:36 PM
(MENAFN- Al Watan) أودع في حقيبته آماله ، وسابقت طموحاته خطواته ، وهو يغادر في سن مبكرة قريتة السُقا ، لم ينس أن يمسح دموع الوداع من وجنات صباحاتها الندية ، ليعانقه حنين الأهل ،وتصافحه ذكريات الأماكن بشذى العرعر ورائحة المطر.
كانت الوجهة الأولى للشاب " عائض بن محمد دلبوح" المعهد العلمي بمدينة أبها ، وعندما أكمل دراسة المرحلتين المتوسطة والثانوية ، إلتحق بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قسم اللغة العربية ، في عاصمتنا الحبيبة رياض المجد.
وبعد تخرجه، إختارته الجامعة معيداً فيها ،لكن ظروفه العائلية الحت عليه بالعودة إلى أبها ليحط به المُقام موظفاً رسمياً بإمارة منطقة عسير ، التي سبق له العمل فيها متدرباً أثناء الإجازات الصيفية.
وفي تلك الفترة ، تم تدشين محطة تلفزيون أبها برعاية الأمير خالد الفيصل ، واحتاجت المحطة آنذاك إلى اشخاص لديهم الثقافة
و الموهبة لتقديم البرامج ، فوقع الإختيار على الشاب الوسيم "عائض دلبوح" ، ونجح بتوفيق الله في التجربة الأولى كمذيع ، وسرعان ما تجاوز رهبة الكاميرا ، وهيبة المايكرفون ، ليطل من على الشاشة الفضية بأناقة ، وثقة ،وسلامة لغة ، وحُسن أداء ، فأمسى ضيفاً مقبولاً محبوباً لدى المشاهدين.
تفوق في قراءة نشرات الأخبار ، وعرض البرامج اليومية ، والتنويه عن الخدمات التي كان يعرضها التلفزيون آنذاك ، ومنها رحلات الخطوط السعودية القادمة إلى أبها، والمغادرة ،الصيدليات المناوبة ،الإعلانات المبوبة.
وشكل مع الكوكبة الأولى من المذيعين المتعاونين علامة فارقة مميزة في الأداء الإعلامي طوال أشهر البث المحلي الذي يبدا في المساء وينتهي منتصف الليل حسب جدول التنسيق اليومي للبرامج الدينية ، الأخبار،المنوعات ،المسلسلات ،الأغاني ،المسرحيات ،برامج المرأة والأطفال.
وتوقع منسوبو التلفزيون نقل خدماته من إمارة منطقة عسير إلى وزارة الإعلام ، ليكون من كبار المذيعين في المستقبل ، لكن إخلاصه وإبداعه وانضباطه في كل الأعمال التي زاولها عززت التمسك به ، كخبرة إدارية، وأدرك المسؤولون في الإمارة نبوغه المبكر ، وتفوقه في كل المهام التي كُلف بها وهو ما جعله يصرف النظر عن الإعلام وبريقه راضياً بتجربتة الثرية الحافلة بالعطاء.
" عائض بن دلبوح" قامة إجتماعية ،وشخصية إدارية مرموقة ، بذل أعواماً من العطاء والتفاني ، حتى نال الثقة الغالية ، بتعيينه وكيلاً مساعداً لإمارة منطقة عسير للشؤون الأمنية، فكان نعم الرَّجُل الذي حمل المسؤلية ، وأدى الأمانة بإخلاص تجاه وطنه وقيادته ، ليحصد بعد تقاعده ثماراً يانعة من محبة الناس ، وتقديرهم له أينما حل وارتحل .
التقيت بأبي عبدالله في حفل تكريم المذيعين السعوديين الذي أقامته مؤسسة قدوات ، وهو بكامل أناقته وتواضعه ، يوزع إبتساماته على الحضور ،ويتحدث باعتزاز عن مشاركاته ،وذكرياته ويرى أن إعلامنا السعودي المكتوب والمسموع والمرئي قديمه وجديده لازال نقياً صادقاً في توجهاته ، ،ويحظى بمتابعة الناس.
ودائماُ ما يرى "المذيع الوكيل" في أحاديثه، ولقاءاته أن القدوة الحسنة ، تمثل اليوم أكبر منصة إعلامية سريعة التاثير ،والتفاعل بين أجيالنا الصاعدة ، برسائلها غير المباشرة ، والفخر،والإعتزاز بوطننا الحبيب وطن الشموخ ، والإباء ، والمحافظة على أمنه ومقدراته ، من خلال المشاركة في البناء ، والتطور، والعِلم والمعرفة والعمل المستمر في عهد الرؤية المباركة بمستقبلها المشرق بحول الله وقوته.

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