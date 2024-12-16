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رئيس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان

12/16/2024 2:22:34 PM
(MENAFN- Al Watan) يبدأ رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، زيارة رسمية إلى باكستان على رأس وفد من مجلس الشورى، تلبية لدعوة تلقاها من رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية سردار إياز صادق.
وسيعقد رئيس مجلس الشورى جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية، ويلتقي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني يوسف رضا جيلاني. ومن المقرر أن يلتقي معاليه، خلال الزيارة، عددًا من كبار المسؤولين الباكستانيين.
وأكد‏ آل الشيخ، في تصريح صحفي، أن هذه الزيارة تأتي في سياق تعزيز العلاقات التي تجمع البلدين، والبحث في سبل تطويرها بالمجالات كافة، ولا سيما المتعلق منها بتعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين.
‏وأشار إلى أن العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين تعبر عن تاريخ ممتد من التعاون البناء والروابط الأخوية.

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