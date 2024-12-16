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تحسين المشهد البيئي بالفياض

12/16/2024 2:22:34 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت جمعية أمان البيئية بالحدود الشمالية وعددٌ من المتطوعين حملةً توعوية لتحسين المشهد البيئي في فياض ومتنزهات المنطقة في عدة مواقع برية، للمحافظة على البيئة من التلوث البيئي.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية أمان البيئة، ناصر أرشيد المجلاد، أن الحفاظ على البيئة البرية ثقافة يجب ترسيخها في المجتمع، مطالبًا مرتادي البر بتجنب تلك السلوكيات التدميرية للبيئة، مع ضرورة عدم قطع الأشجار ورمي المخلفات في الطرقات.
موضحًا أنه يجب تثقيف الصغار للحفاظ على البر نظيفًا وعدم رمي القمامة في غير الأماكن التي خصصت لها، ومحاربة ظاهرة قطع الأشجار أو تجريف التربة أو إلقاء مخلفات أو صيد الطيور أو إزعاج الناس، بهدف الحرص على نظافة الحياة البرية وخلق بيئة آمنة للأجيال القادمة.
وبين أن الجمعية أطلقت حملات تطوعية خلال هذا العام من خلال فتح 136 فرصة تطوعية، شارك بها 1432 متطوعًا ومتطوعة، بهدف نشر التوعية البيئية بين أفراد المجتمع، والمحافظة على المظهر العام للبيئة.

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