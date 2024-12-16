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ترحاب لحجز المخيمات الشتوية

12/16/2024 2:22:34 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت أمانة المنطقة الشرقية بمحافظة قرية العليا خدمة ((ترحاب))، لحجز المخيمات الشتوية، وذلك بالتزامن مع موسم التخييم واعتدال الأجواء، بهدف توفير متنفس شتوي لمحبي التخييم.
وتشمل الخدمة أكثر من 100 موقع للإباتة الصحراوية و7 مناطق للأنشطة الترفيهية، ضمن مساحة مخصصة تضمن الخصوصية. ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر بوابة الاستثمار ((فرص)).
ويتميز الموقع بقربه من المدينة (15 كم)، واحتوائه على معالم صحراوية جذابة، مع تأكيد الحفاظ على البيئة والتزام المستفيدين بالقواعد.
من جانب آخر، نفذت الأمانة في محافظة الخفجي مبادرة لطلاء 52 مظلة في الواجهة البحرية بمشاركة 175 متطوعًا من مختلف الفئات. وقد استمرت المبادرة 5 أيام تحت شعار ((تحسين المشهد الحضري))، وهدفت إلى تعزيز الوعي بالمحافظة على الممتلكات العامة، وتحسين جودة الحياة، وتفعيل المشاركة المجتمعية، حيث تُعد المظلات مرفقًا جماليًّا وبيئيًّا مهمًّا للزوار.

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