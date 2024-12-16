(MENAFN
- Al Watan)
أطلقت أمانة المنطقة الشرقية بمحافظة قرية العليا خدمة ((ترحاب))، لحجز المخيمات الشتوية، وذلك بالتزامن مع موسم التخييم واعتدال الأجواء، بهدف توفير متنفس شتوي لمحبي التخييم.
وتشمل الخدمة أكثر من 100 موقع للإباتة الصحراوية و7 مناطق للأنشطة الترفيهية، ضمن مساحة مخصصة تضمن الخصوصية. ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر بوابة الاستثمار ((فرص)).
ويتميز الموقع بقربه من المدينة (15 كم)، واحتوائه على معالم صحراوية جذابة، مع تأكيد الحفاظ على البيئة والتزام المستفيدين بالقواعد.
من جانب آخر، نفذت الأمانة في محافظة الخفجي مبادرة لطلاء 52 مظلة في الواجهة البحرية بمشاركة 175 متطوعًا من مختلف الفئات. وقد استمرت المبادرة 5 أيام تحت شعار ((تحسين المشهد الحضري))، وهدفت إلى تعزيز الوعي بالمحافظة على الممتلكات العامة، وتحسين جودة الحياة، وتفعيل المشاركة المجتمعية، حيث تُعد المظلات مرفقًا جماليًّا وبيئيًّا مهمًّا للزوار.
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