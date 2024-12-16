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أودية ضلعوجهات الباحثين عن الدفء

12/16/2024 2:22:34 PM
(MENAFN- Al Watan) تمثل المنتزهات المنتشرة على أطراف وادي عقبة ضلع بعسير، التي تربط مرتفعات مدينة أبها بساحل عسير ومنطقة جازان خيارًا مفضلًا لدى الأهالي والسياح الباحثين عن الأجواء الدافئة والأكلات الشعبية التي تشتهر بها مطاعم تلك المتنزهات والكافيهات التي تقدم القهوة بأنواعها، فيما يفضل آخرون الجلسات الخاصة المتناثرة على امتداد طريق العقبة.
ووفرت أمانة منطقة عسير العديد من المواقع والخدمات لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المتنزهين خاصة في فصل الشتاء، حيث يفضل أهالي المرتفعات قضاء معظم أوقاتهم في السهول الدافئة.

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