تعاون بين“امتلاك” و”أبتاون أكتوبر” لتسهيل التملك الجزئى للعقارات جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت شركة امتلاك عقد شراكة استراتيجية مع شركة أبتاون 6 أكتوبر، لإتاحة الفرصة للمستثمرين الأفراد للدخول إلى سوق العقارات من خلال فرص تملك حصص فى المشروعات العقارية.
من خلال هذه الشراكة، ستتيح أبتاون أكتوبر للمستثمرين فرصة شراء حصص عقارية فى مجموعة من العقارات التجارية والإدارية ضمن مشروعاتها، باستخدام منصة امتلاك التى توفر عملية استثمار شفافة وآمنة.
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قال مجدى اليمانى، المدير العام لشركة امتلاك:“شراكتنا مع أبتاون أكتوبر، تعد خطوة مهمة نحو إعادة تعريف مفهوم الاستثمار العقارى فى مصر والمساهمة فى تصدير العقار المصرى وزيادة رواجه، ومن خلال منصة امتلاك للحصص العقارية، نوفر للعملاء من جميع أنحاء العالم فرصة تملك العقارات بطريقة مرنة وغير تقليدية وآمنة”.
وتقدم الشراكة بين أبتاون أكتوبر ومنصة امتلاك حلولًا استثمارية متنوعة من خلال ثلاث استراتيجيات رئيسية على عدة مراحل:“الشراء للتأجير” الذى يضمن تدفقات نقدية ثابتة وزيادة قيمة العقار على المدى الطويل، و”التطوير والبيع” الذى يحقق أرباحًا من بيع العقارات عند اكتمالها، و”الشراء التدريجى للتملك” الذى يتيح شراء العقارات مترًا بمتر، مما يجعل التملك العقارى أكثر مرونة من حيث التكاليف والمدفوعات.
وقال أحمد أبو زيد، المدير التنفيذى لشركة أب تاون:“تتماشى هذه الشراكة مع مهمتنا فى تقديم حلول ذكية ومرنة وآمنة للاستثمار العقاري، وتُمكّن ملكية الحصص الجزئية الأفراد من الوصول إلى العقارات الفاخرة دون الحاجة إلى عبء التملك الكامل، مما يجعل الاستثمار العقارى أسهل من أى وقت مضى”.
وتقدم امتلاك مجموعة من الخدمات لدعم المستثمرين فى السوق العقاري، تشمل الفحص القانونى للعقود والرخص، ودراسات الجدوى الاقتصادية بالتعاون مع شركات متخصصة، كما توفر نشرات تعليمية لتثقيف العملاء، وبيانات لمتابعة نمو استثماراتهم مع رسوم بيانية توضيحية.
وتتيح المنصة سوقًا إلكترونيًا لإعادة بيع الحصص العقارية، وخدمة التقييم الدورى للمشروعات لمتابعة الزيادة السعرية، بالإضافة إلى ذلك، تعمل كوسيط عقارى لتسهيل عملية بيع الوحدات مع المطورين.
واجتذبت المنصة خلال مرحلة التشغيل التجريبى أكثر من 230 مستثمرًا بحجم استثمارات إجمالى بلغ 170 مليون جنيه، تم خلالها بيع 1338 حصة بعقار تجارى.
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