تعاون بين“امتلاك” و”أبتاون أكتوبر” لتسهيل التملك الجزئى للعقارات جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة امتلاك عقد شراكة استراتيجية مع شركة أبتاون 6 أكتوبر، لإتاحة الفرصة للمستثمرين الأفراد للدخول إلى سوق العقارات من خلال فرص تملك حصص فى المشروعات العقارية.

من خلال هذه الشراكة، ستتيح أبتاون أكتوبر للمستثمرين فرصة شراء حصص عقارية فى مجموعة من العقارات التجارية والإدارية ضمن مشروعاتها، باستخدام منصة امتلاك التى توفر عملية استثمار شفافة وآمنة.

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قال مجدى اليمانى، المدير العام لشركة امتلاك:“شراكتنا مع أبتاون أكتوبر، تعد خطوة مهمة نحو إعادة تعريف مفهوم الاستثمار العقارى فى مصر والمساهمة فى تصدير العقار المصرى وزيادة رواجه، ومن خلال منصة امتلاك للحصص العقارية، نوفر للعملاء من جميع أنحاء العالم فرصة تملك العقارات بطريقة مرنة وغير تقليدية وآمنة”.

وتقدم الشراكة بين أبتاون أكتوبر ومنصة امتلاك حلولًا استثمارية متنوعة من خلال ثلاث استراتيجيات رئيسية على عدة مراحل:“الشراء للتأجير” الذى يضمن تدفقات نقدية ثابتة وزيادة قيمة العقار على المدى الطويل، و”التطوير والبيع” الذى يحقق أرباحًا من بيع العقارات عند اكتمالها، و”الشراء التدريجى للتملك” الذى يتيح شراء العقارات مترًا بمتر، مما يجعل التملك العقارى أكثر مرونة من حيث التكاليف والمدفوعات.

وقال أحمد أبو زيد، المدير التنفيذى لشركة أب تاون:“تتماشى هذه الشراكة مع مهمتنا فى تقديم حلول ذكية ومرنة وآمنة للاستثمار العقاري، وتُمكّن ملكية الحصص الجزئية الأفراد من الوصول إلى العقارات الفاخرة دون الحاجة إلى عبء التملك الكامل، مما يجعل الاستثمار العقارى أسهل من أى وقت مضى”.

وتقدم امتلاك مجموعة من الخدمات لدعم المستثمرين فى السوق العقاري، تشمل الفحص القانونى للعقود والرخص، ودراسات الجدوى الاقتصادية بالتعاون مع شركات متخصصة، كما توفر نشرات تعليمية لتثقيف العملاء، وبيانات لمتابعة نمو استثماراتهم مع رسوم بيانية توضيحية.

وتتيح المنصة سوقًا إلكترونيًا لإعادة بيع الحصص العقارية، وخدمة التقييم الدورى للمشروعات لمتابعة الزيادة السعرية، بالإضافة إلى ذلك، تعمل كوسيط عقارى لتسهيل عملية بيع الوحدات مع المطورين.

واجتذبت المنصة خلال مرحلة التشغيل التجريبى أكثر من 230 مستثمرًا بحجم استثمارات إجمالى بلغ 170 مليون جنيه، تم خلالها بيع 1338 حصة بعقار تجارى.