20% نموًا في صادرات مواد البناء خلال أول 10 أشهر من العام الجارى جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت صادرات قطاعات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية خلال أول 10 أشهر من العام الجاري لتسجل 8.628 مليار دولار، مقابل 7.195 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 20%.

وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري لمواد البناء أن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال أول 10 أشهر من العام الجاري هي قطاع الحلي والأحجار الكريمة بنسبة نمو 94%، حيث سجلت 2.6 مليون دولار مقابل 1.36 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023، يليه قطاع المواسير بنسبة زيادة 92%، حيث سجل 23 مليون دولار مقابل 12 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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ونمت صادرات النحاس بنسبة بلغت 44% لتسجل 820 مليون دولار مقابل 570 مليون دولار خلال 2023، وصعدت صادرات الألمنيوم بنسبة 22% لتسجل 723 مليون دولار مقابل 591 مليون دولار في العام الماضي.

وحققت صادرات قطاع الأسمنت نموًا بنسبة 12% لتسجل 780 مليون دولار مقابل 697 مليون دولار في العام الماضي، فيما سجلت صادرات قطاع الجسور والصهاريج ارتفاعًا بنسبة 6% لتسجل 345 مليون دولار مقابل 335 مليون دولار في العام الماضي.

كما ارتفعت صادرات الزجاج ومصنوعاته بنسبة 3% لتسجل 397 مليون دولار مقابل 385 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح التقرير تراجع صادرات بعض القطاعات، على رأسها قطاع السيراميك بنسبة 19% لتسجل 13 مليون دولار مقابل 115 مليون دولار خلال العام الماضي، ثم قطاع الحديد بنسبة 13% لتصل إلى 1.6 مليون دولار مقابل 1.9 مليون دولار في 2023.

وانخفضت صادرات قطاع المواد الحجرية بنسبة 11% لتسجل 412 مليون دولار مقابل 464 مليون دولار في 2023، كما تراجع قطاع الأدوات الصحية بمعدل 8% لتسجل 123 مليون دولار مقابل 133 مليون دولار في العام الماضي.

كما تراجعت صادرات قطاع الرخام والجرانيت بنسبة 8% لتسجل 395 مليون دولار مقابل 429 مليون دولار في 2023.

وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أن أهم الدول التي ارتفعت إليها صادرات مواد البناء شملت كلًا من الإمارات وسويسرا والسعودية وإيطاليا وليبيا وتركيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية ولبنان والجزائر.