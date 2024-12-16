20% نموًا في صادرات مواد البناء خلال أول 10 أشهر من العام الجارى جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت صادرات قطاعات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية خلال أول 10 أشهر من العام الجاري لتسجل 8.628 مليار دولار، مقابل 7.195 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 20%.
وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري لمواد البناء أن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال أول 10 أشهر من العام الجاري هي قطاع الحلي والأحجار الكريمة بنسبة نمو 94%، حيث سجلت 2.6 مليون دولار مقابل 1.36 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023، يليه قطاع المواسير بنسبة زيادة 92%، حيث سجل 23 مليون دولار مقابل 12 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
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ونمت صادرات النحاس بنسبة بلغت 44% لتسجل 820 مليون دولار مقابل 570 مليون دولار خلال 2023، وصعدت صادرات الألمنيوم بنسبة 22% لتسجل 723 مليون دولار مقابل 591 مليون دولار في العام الماضي.
وحققت صادرات قطاع الأسمنت نموًا بنسبة 12% لتسجل 780 مليون دولار مقابل 697 مليون دولار في العام الماضي، فيما سجلت صادرات قطاع الجسور والصهاريج ارتفاعًا بنسبة 6% لتسجل 345 مليون دولار مقابل 335 مليون دولار في العام الماضي.
كما ارتفعت صادرات الزجاج ومصنوعاته بنسبة 3% لتسجل 397 مليون دولار مقابل 385 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح التقرير تراجع صادرات بعض القطاعات، على رأسها قطاع السيراميك بنسبة 19% لتسجل 13 مليون دولار مقابل 115 مليون دولار خلال العام الماضي، ثم قطاع الحديد بنسبة 13% لتصل إلى 1.6 مليون دولار مقابل 1.9 مليون دولار في 2023.
وانخفضت صادرات قطاع المواد الحجرية بنسبة 11% لتسجل 412 مليون دولار مقابل 464 مليون دولار في 2023، كما تراجع قطاع الأدوات الصحية بمعدل 8% لتسجل 123 مليون دولار مقابل 133 مليون دولار في العام الماضي.
كما تراجعت صادرات قطاع الرخام والجرانيت بنسبة 8% لتسجل 395 مليون دولار مقابل 429 مليون دولار في 2023.
وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أن أهم الدول التي ارتفعت إليها صادرات مواد البناء شملت كلًا من الإمارات وسويسرا والسعودية وإيطاليا وليبيا وتركيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية ولبنان والجزائر.
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