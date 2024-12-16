“فيتش” تثبت تصنيف“مصر للتأمين” عند“Egy AAA” مع نظرة مستقبلية مستقرة جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ثبتت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى تصنيف شركة مصر للتأمين عند“egy AAA” مع نظرة مستقبلية مستقرة كأعلى تصنيف قد تمنحه شركة فيتش العالمية لمؤسسة مصرية.

وقالت الشركة فى بيان إن التصنيف يعكس مكانة الشركة ومتانة قاعدتها الرأسمالية وأداءها المالي القوى.

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وأكد عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة أن التصنيف الذي حصلت عليه الشركة يعد بمثابة تجديد لثقة مؤسسات التصنيف العالمية في كفاءة الشركة وقدرتها المالية.

أضاف جودة أن تقرير مؤسسة فيتش العالمية أوضح أن الشركة تتمتع بالعديد من الميزات التي أهلتها لذلك التصنيف، بمحفظة تأمينية متنوعة المنتجات والتوزيع.

وبلغ اجمالي أقساطها التأمينية نحو 22 مليار جنيه بحصة سوقية تبلغ 38% إضافة إلى 62% حصة سوقية من إجمالي الأصول وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 73 مليار جنيه فيما بلغ هامش الملاءة المالية 28 ضعف الحد الأدنى المطلوب في نهاية السنة المالية 2024.

ووفقا لجودة؛ تمتلك الشركة هيكل رأسمال قوى وفقا لنموذج رأس المال الخاص بمؤسسة التصنيف العالمية عن عامي 2024 و2023، وبلغت نتائج متوسط آخر 5 سنوات لمعدل الخسارة شامل المصروفات 90% ولمتوسط العائد على حقوق المساهمين نحو 13%، مع محفظة متنوعة من الودائع والأسهم والسندات.

تابع أن الشركة لديها معاملات مع مجموعة قوية من معيدي التأمين ذوي التصنيف والجودة الائتمانية العالية.

واشار جودة الى أن استراتيجية النمو تركز على استمرار الالتزام بالجودة والابتكار من خلال تطوير منتجات تأمينية مبتكرة وجودة عالية تتناسب مع احتياجات العملاء ، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الحوكمة.