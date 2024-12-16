“فيتش” تثبت تصنيف“مصر للتأمين” عند“Egy AAA” مع نظرة مستقبلية مستقرة جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ثبتت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى تصنيف شركة مصر للتأمين عند“egy AAA” مع نظرة مستقبلية مستقرة كأعلى تصنيف قد تمنحه شركة فيتش العالمية لمؤسسة مصرية.
وقالت الشركة فى بيان إن التصنيف يعكس مكانة الشركة ومتانة قاعدتها الرأسمالية وأداءها المالي القوى.
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وأكد عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة أن التصنيف الذي حصلت عليه الشركة يعد بمثابة تجديد لثقة مؤسسات التصنيف العالمية في كفاءة الشركة وقدرتها المالية.
أضاف جودة أن تقرير مؤسسة فيتش العالمية أوضح أن الشركة تتمتع بالعديد من الميزات التي أهلتها لذلك التصنيف، بمحفظة تأمينية متنوعة المنتجات والتوزيع.
وبلغ اجمالي أقساطها التأمينية نحو 22 مليار جنيه بحصة سوقية تبلغ 38% إضافة إلى 62% حصة سوقية من إجمالي الأصول وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 73 مليار جنيه فيما بلغ هامش الملاءة المالية 28 ضعف الحد الأدنى المطلوب في نهاية السنة المالية 2024.
ووفقا لجودة؛ تمتلك الشركة هيكل رأسمال قوى وفقا لنموذج رأس المال الخاص بمؤسسة التصنيف العالمية عن عامي 2024 و2023، وبلغت نتائج متوسط آخر 5 سنوات لمعدل الخسارة شامل المصروفات 90% ولمتوسط العائد على حقوق المساهمين نحو 13%، مع محفظة متنوعة من الودائع والأسهم والسندات.
تابع أن الشركة لديها معاملات مع مجموعة قوية من معيدي التأمين ذوي التصنيف والجودة الائتمانية العالية.
واشار جودة الى أن استراتيجية النمو تركز على استمرار الالتزام بالجودة والابتكار من خلال تطوير منتجات تأمينية مبتكرة وجودة عالية تتناسب مع احتياجات العملاء ، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الحوكمة.
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