تغطية زيادة رأسمال“كاتليست بارتنرز” بواقع مرة واحدة فى أول أيام الاكتتاب جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) بلغ معدل تغطية الاكتتاب فى زيادة رأسمال شركة كاتليست بارتنرز ميدل إيست، مرة واحدة بمشاركة عدد من المؤسسات المالية بنهاية جلسة تداول اليوم الاثنين، أولى أيام الاكتتاب.

وبلغ حجم الطلبات نحو 22.5 مليون سهم، وهى نفس الأسهم المطروحة للاكتتاب، فيما سيمتد باب الاكتتاب حتى نهاية جلسة تداول يوم الخميس المقبل.

موضوعات“كونكريت فاشون” تسعى لتأسيس شركات جديدة فى السعودية وعمان أداء إيجابى لـEGX30 مع مستوى عنيد للمقاومة “أسباير” تتقدم بمستندات زيادة رأسمالها إلى 393.8 مليون جنيه

وفتحت البورصة المصرية شاشات الـOPR لتلقى طلبات الاكتتاب فى زيادة رأسمال الشركة من 10 ملايين جنيه إلى 235 مليون جنيه، لتقوم بعدها ببدء عملية الاستحواذ على الشركتين التي تخطط للاستحواذ عليهم وقيدهم بالبورصة المصرية، إحداها فى نشاط التكنولوجيا المالية، والأخرى بالأنشطة المالية غير المصرفية مطلع العام المقبل.

وفى يوليو الماضي، تقدمت شركة كاتليست بارتنرز لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ عن طريق مستشارها القانونى مكتب معتوق بسيونى وحناوي، بعد صدور قرارى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 140 و148 لسنة 2024، كشركة رأسمال مخاطر.

والشركات ذات غرض الاستحواذ هى شركات يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة، وتقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأسمالها فى اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية.