تغطية زيادة رأسمال“كاتليست بارتنرز” بواقع مرة واحدة فى أول أيام الاكتتاب جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغ معدل تغطية الاكتتاب فى زيادة رأسمال شركة كاتليست بارتنرز ميدل إيست، مرة واحدة بمشاركة عدد من المؤسسات المالية بنهاية جلسة تداول اليوم الاثنين، أولى أيام الاكتتاب.
وبلغ حجم الطلبات نحو 22.5 مليون سهم، وهى نفس الأسهم المطروحة للاكتتاب، فيما سيمتد باب الاكتتاب حتى نهاية جلسة تداول يوم الخميس المقبل.
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وفتحت البورصة المصرية شاشات الـOPR لتلقى طلبات الاكتتاب فى زيادة رأسمال الشركة من 10 ملايين جنيه إلى 235 مليون جنيه، لتقوم بعدها ببدء عملية الاستحواذ على الشركتين التي تخطط للاستحواذ عليهم وقيدهم بالبورصة المصرية، إحداها فى نشاط التكنولوجيا المالية، والأخرى بالأنشطة المالية غير المصرفية مطلع العام المقبل.
وفى يوليو الماضي، تقدمت شركة كاتليست بارتنرز لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ عن طريق مستشارها القانونى مكتب معتوق بسيونى وحناوي، بعد صدور قرارى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 140 و148 لسنة 2024، كشركة رأسمال مخاطر.
والشركات ذات غرض الاستحواذ هى شركات يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة، وتقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأسمالها فى اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية.
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