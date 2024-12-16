السعودية تفرض رسوم مكافحة إغراق على واردات من الصين وكوريا جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية ماجد بن عبدالله القصبي، قرارًا بفرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات من نسج أو أقمشة مغطاة بمادة البولي فينيل كلوريد (بي في سي) ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما تلقت كالة المعالجات التجارية بالهيئة بتاريخ 11 أكتوبر 2023م، شكوى مؤيدة مستندياً من الصناعة المحلية الشاكية، بأن الواردات من منتج من نسج أو أقمشة مغطاة بـمادة البولي فينيل كلوريد (PVC) ذات منشأ أو المصدرة من الصين وجمهورية كوريا ترد إلى المملكة بأسعار مغرقة وتسبب ضرراً على الصناعة المحلية الشاكية.

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وحسبما نشرت جريدة أم القرى، فإن شركتي فبك للصناعة والعبيكان للمنسوجات التقنية واللتان تمثلان 100% من الإنتاج المحلى للمنتج المشابه، وبالتالي تمثلان“الصناعة المحلية” وفقاً للمادة الأولى من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية.