السعودية تفرض رسوم مكافحة إغراق على واردات من الصين وكوريا جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية ماجد بن عبدالله القصبي، قرارًا بفرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات من منتج
نسج أو أقمشة مغطاة بمادة البولي فينيل كلوريد (بي في سي) ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا.
وتعود تفاصيل الواقعة حينما تلقت كالة المعالجات التجارية بالهيئة بتاريخ 11 أكتوبر 2023م، شكوى مؤيدة مستندياً من الصناعة المحلية الشاكية، بأن الواردات من منتج من نسج أو أقمشة مغطاة بـمادة البولي فينيل كلوريد (PVC) ذات منشأ أو المصدرة من الصين وجمهورية كوريا ترد إلى المملكة بأسعار مغرقة وتسبب ضرراً على الصناعة المحلية الشاكية.
موضوعات متعلقة
فرنسا ليست وحدها في المعاناة المالية
اقتصاد تكساس يطمح لتجاوز نظيره الفرنسي
الحكومة الأمريكية تمول مشروعًا لـ”فورد” بأكثر من 9 مليارات دولار
وحسبما نشرت جريدة أم القرى، فإن شركتي فبك للصناعة والعبيكان للمنسوجات التقنية واللتان تمثلان 100% من الإنتاج المحلى للمنتج المشابه، وبالتالي تمثلان“الصناعة المحلية” وفقاً للمادة الأولى من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية.
MENAFN16122024000202011048ID1108998863
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.