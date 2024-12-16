923 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال 10 أشهر جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن بلغت 923 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 706 ملايين دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2023.

وأوضح الجهاز – في بيان حول العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن – أن قيمة الصادرات المصرية للأردن بلغت 617 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 553 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2023.

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وأضاف أن قيمة الواردات المصرية من الأردن بلغت 306 ملايين دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 153 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2023.

وأشار إلى أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الأردن خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 وتشمل الوقود، والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 103 ملايبن دولار، ومحضرات الخضر والفواكه بقيمة 53 مليون دولار، والخضر والفواكه بقيمة 50 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 43 مليون دولار، والآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 38 مليون دولار.

ونوه بأن أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الأردن خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 تشمل الأسمدة بقيمة 94 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 44 مليون دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة 26 مليون دولار، والتبغ بقيمة 26 مليون دولار، والسيارات والجرارات والدراجات وأجزؤها بقيمة 11 مليون دولار.

وتابع أن قيمة تحويلات المصريين العاملين في الأردن بلغت 415.3 مليون دولار خلال العام المالي (2022 – 2023) مقابل 792.9 مليون دولار خلال العام المالي (2021 – 2022)، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين بمصر 5.6 مليون دولار خلال العام المالي (2022 – 2023) مقابل 9.6 مليون دولار خلال العام المالي (2021 – 2022).

وذكر أن قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر بلغت 21.3 مليون دولار خلال العام المالي (2023 – 2024) مقابل 40.7 مليون دولار خلال العام المالي (2022 – 2023)، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الأردن 4 ملايين دولار خلال العام المالي (2023 – 2024) مقابل 7.8 مليون دولار خلال العام المالي (2022 – 2023).