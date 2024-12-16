923 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال 10 أشهر جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن بلغت 923 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 706 ملايين دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2023.
وأوضح الجهاز – في بيان حول العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن – أن قيمة الصادرات المصرية للأردن بلغت 617 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 553 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2023.
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وأضاف أن قيمة الواردات المصرية من الأردن بلغت 306 ملايين دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 153 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2023.
وأشار إلى أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الأردن خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 وتشمل الوقود، والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 103 ملايبن دولار، ومحضرات الخضر والفواكه بقيمة 53 مليون دولار، والخضر والفواكه بقيمة 50 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 43 مليون دولار، والآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 38 مليون دولار.
ونوه بأن أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الأردن خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 تشمل الأسمدة بقيمة 94 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 44 مليون دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة 26 مليون دولار، والتبغ بقيمة 26 مليون دولار، والسيارات والجرارات والدراجات وأجزؤها بقيمة 11 مليون دولار.
وتابع أن قيمة تحويلات المصريين العاملين في الأردن بلغت 415.3 مليون دولار خلال العام المالي (2022 – 2023) مقابل 792.9 مليون دولار خلال العام المالي (2021 – 2022)، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين بمصر 5.6 مليون دولار خلال العام المالي (2022 – 2023) مقابل 9.6 مليون دولار خلال العام المالي (2021 – 2022).
وذكر أن قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر بلغت 21.3 مليون دولار خلال العام المالي (2023 – 2024) مقابل 40.7 مليون دولار خلال العام المالي (2022 – 2023)، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الأردن 4 ملايين دولار خلال العام المالي (2023 – 2024) مقابل 7.8 مليون دولار خلال العام المالي (2022 – 2023).
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