أصول القطاع المصرفي بالإمارات تتخطى 4.4 تريليون درهم نهاية سبتمبر الماضي جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات ، شاملاً شهادات القبول المصرفية 0.5%، لتتخطى 4.4 تريليون درهم نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 4.37 تريليون درهم نهاية أغسطس 2024.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم، عن تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر سبتمبر الماضي الصادر عن المصرف المركزي إشارته إلى ارتفاع إجمالي الائتمان 2.3% إلى 2.16 تريليون درهم نهاية سبتمبر، من 2.11 تريليون درهم في نهاية أغسطس، مرجعا ارتفاع إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بنسبة 1.6%، والائتمان الأجنبي بنسبة 6.9%.

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ويرجع التوسع في الائتمان المحلي إلى الزيادة في الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 0.4%، والزيادة في الائتمان للقطاع العام أي الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 2.7%، والزيادة في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 1.5%، وللمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.8%.

وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.8% إلى 2.76 تريليون درهم نهاية سبتمبر من 2.74 تريليون درهم نهاية أغسطس.. ويرجع الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 0.8%، والزيادة في ودائع غير المقيمين بنسبة 0.5%.

ونمت ودائع المقيمين نتيجة للزيادات في ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 4.9%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.8%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 20.5%، لتتجاوز الانخفاض في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 3.9%.

وأعلن المصرف المركزي الإماراتي ارتفاع إجمالي عرض النقد (ن1) بنسبة 0.9% على أساس شهري ليصل إلى 896.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ888 مليار درهم نهاية أغسطس 2024.. ويرجع ذلك إلى ارتفاع بمقدار مليارى درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك، وبمقدار 6.3 مليار درهم في الودائع النقدية.

وارتفع إجمالي عرض النقد (ن2) بنسبة 1.7% إلى نحو 2.25 تريليون درهم في نهاية سبتمبر من نحو 2.21 تريليون درهم في نهاية أغسطس السابق.. وبحسب المركزي، ترجع الزيادة في عرض النقد (ن2) إلى الارتفاع في عرض النقد (ن1) ونمو بمقدار 30 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.

وارتفع إجمالي عرض النقد (ن3) بنسبة 0.9% إلى نحو 2.72 تريليون درهم في نهاية سبتمبر، وذلك من 2.69 تريليون درهم في نهاية أغسطس.. ويُرجع التوسع في عرض النقد (ن3) إلى النمو في عرض النقد (ن2)، متخطياً الانخفاض بمقدار 15.1 مليار درهم في الودائع الحكومية.

وبحسب البيانات الصادرة اليوم، فقد ارتفعت أصول المصرف المركزي الأجنبية بنحو 0.8% خلال سبتمبر لتصل إلى 818.48 مليار درهم نهاية الشهر، مقارنة بـ812 مليار درهم نهاية أغسطس السابق.

وتوزعت الأصول الأجنبية للمركزي بواقع 582.68 مليار درهم للأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و185.14 مليار درهم أوراقاً مالية أجنبية، و50.66 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.

وبلغت الميزانية العمومية للمصرف المركزي الإماراتي 854.49 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 847.95 مليار درهم نهاية أغسطس السابق.

وتوزعت الميزانية العمومية“فئة الخصوم ورأس المال” كما في نهاية سبتمبر بواقع 410.13 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و240.93 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و146.91 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و22.19 للخصوم الأخرى، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 34.33 مليار درهم.

أما الميزانية العمومية للمركزي“فئة الأصول” فقد توزعت بواقع 470.15 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و140.2 مليار في الودائع، و211.84 مليار درهم في الاستثمارات، و1.71 مليار درهم في القروض والسلف، و30.59 مليار درهم للأصول الأخرى.