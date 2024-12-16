تراجع الأسهم الأوروبية عقب انكماش النشاط الاقتصادي للشهر الثاني على التوالي جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف عند إغلاق تعاملات الإثنين، مع تقييم بيانات أظهرت انكماش نشاط الأعمال في منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي، بالتزامن مع ترقب قرار الفيدرالي بشأن الفائدة في آخر اجتماع لهذا العام.

وعند إغلاق التعاملات، انخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.1% إلى 515.83 نقطة، حيث أنهت معظم القطاعات في المنطقة الحمراء.

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وتراجعت كل من مؤشرات“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.45% إلى 8262 نقطة، و”داكس” الألماني بنسبة 0.45% إلى 20313 نقطة، و”كاك” الفرنسي بنسبة 0.7% إلى 7357 نقطة.

وانخفضت أسهم قطاع السيارات بنسبة 3%، بسبب تراجع سهم“ستيلانتيس” 4.6%، في ظل تقييم المستثمرين استراتيجية الشركة الجديدة بعد الرحيل المفاجئ للرئيس التنفيذي“كارلوس تافاريس” في وقت سابق.

وواصل النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو الانكماش للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر، بالرغم من ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 49.5 نقطة من 48.3 نقطة في نوفمبر، إلا أنه أقل من الخمسين نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش.

وتتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى اجتماع البنك الفيدرالي في الولايات المتحدة، ومن المتوقع على نطاق واسع خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع ترقب تصريحات“جيروم باول” عقب انتهاء الاجتماع يوم الأربعاء، للبحث عن إشارات حول مصير الفائدة خلال العام المقبل.