تراجع الأسهم الأوروبية عقب انكماش النشاط الاقتصادي للشهر الثاني على التوالي جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف عند إغلاق تعاملات الإثنين، مع تقييم بيانات أظهرت انكماش نشاط الأعمال في منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي، بالتزامن مع ترقب قرار الفيدرالي بشأن الفائدة في آخر اجتماع لهذا العام.
وعند إغلاق التعاملات، انخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.1% إلى 515.83 نقطة، حيث أنهت معظم القطاعات في المنطقة الحمراء.
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وتراجعت كل من مؤشرات“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.45% إلى 8262 نقطة، و”داكس” الألماني بنسبة 0.45% إلى 20313 نقطة، و”كاك” الفرنسي بنسبة 0.7% إلى 7357 نقطة.
وانخفضت أسهم قطاع السيارات بنسبة 3%، بسبب تراجع سهم“ستيلانتيس” 4.6%، في ظل تقييم المستثمرين استراتيجية الشركة الجديدة بعد الرحيل المفاجئ للرئيس التنفيذي“كارلوس تافاريس” في وقت سابق.
وواصل النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو الانكماش للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر، بالرغم من ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 49.5 نقطة من 48.3 نقطة في نوفمبر، إلا أنه أقل من الخمسين نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش.
وتتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى اجتماع البنك الفيدرالي في الولايات المتحدة، ومن المتوقع على نطاق واسع خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع ترقب تصريحات“جيروم باول” عقب انتهاء الاجتماع يوم الأربعاء، للبحث عن إشارات حول مصير الفائدة خلال العام المقبل.
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