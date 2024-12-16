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ملك الأردن والرئيس المصري يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الدولية للوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة

12/16/2024 8:10:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة / PNN - أكد ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، ضرورة تكثيف الجهود الدولية للوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة، وحماية المدنيين.

ودعا الملك عبد الله، الدول الفاعلة والمنظمات الإغاثية الدولية إلى تكثيف جهودها لتعزيز الاستجابة للكارثة الإنسانية التي يعانيها أهالي القطاع.

كما أكدا موقف الأردن ومصر الرافض لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.

وحذر ملك الأردن من خطورة الإجراءات الأحادية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.

وأكد ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين.

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