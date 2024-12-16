ملك الأردن والرئيس المصري يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الدولية للوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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القاهرة / PNN - أكد ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، ضرورة تكثيف الجهود الدولية للوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة، وحماية المدنيين.
ودعا الملك عبد الله، الدول الفاعلة والمنظمات الإغاثية الدولية إلى تكثيف جهودها لتعزيز الاستجابة للكارثة الإنسانية التي يعانيها أهالي القطاع.
كما أكدا موقف الأردن ومصر الرافض لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.
وحذر ملك الأردن من خطورة الإجراءات الأحادية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.
وأكد ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين.
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